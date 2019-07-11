Европейцы предпочитают гибридные «Тойоты» бензиновым. Особенно популярна Corolla

По итогам первого полугодия в среднем по Европе на гибриды пришлось 52 процента продаж новых автомобилей Toyota. А если брать отдельно Западную Европу, то этот процент еще выше – 62%.

Лучше всего покупатели реагировали на новый Corolla Hatchback и универсал Corolla Touring Sport, продажи гибридов этих моделей достигал 83 процентов от общего числа проданных автомобилей модели, пишет Autocar Professional. Также гибриды составили примерно половину продаж седана Corolla, который получил гибридный вариант позже других.

Кроме того, Toyota отмечает очень высокий спрос на кроссоверы RAV4 и Lexus UX, причем проценты продажи гибридных версий этих машин составляют 72 и 92% соответственно. Новая Toyota Camry продается теперь в Европе только в «электрифицированном» варианте и пользуется такой же популярностью, как и бензиновый предшественник.

Всего же, по данным Autocar Professional, за первое полугодие 2019 года японской компании удалось продать в Европе 578 400 автомобилей, из которых 303 400 были гибридами. Несмотря на общее падение европейского авторынка, Toyota показала существенный рост, при этом продажи гибридов увеличились по сравнению с прошлым годом сразу на 18 процентов.