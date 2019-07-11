СК РФ возбудил еще одно дело из-за гибели мирных жителей в Донбассе

СКР возбудил пятое уголовное дело по факту обстрелов мирных жителей в самопровозглашенной ДНР, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Следователи выяснили, что в результате одного из обстрелов жилых районов в городе Горловке 11 июля погибла 69-летняя мирная жительница, находившаяся в своей квартире.

«Главным следственным управлением СК России по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны), — сообщила Петренко.

Ранее в ведомстве сообщили, что по факту артиллерийских обстрелов гражданских лиц на территории ДНР возбуждены 4 уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны).

По информации СК, обстрелы, произведенные Вооруженными силами Украины и Национальной гвардией с 28 июня по 6 июля 2019 года, привели к ранениям четырех мирных граждан.