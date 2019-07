Инкассаторская машина рассыпала по трассе в США почти 200 тысяч долларов. Движение встало

Около 175 000 долларов в банкнотах высыпалось на асфальт на шоссе номер 285 неподалеку от американского города Атланта. Часть купюр была разнесена ветром на встречную полосу и в близлежащий лес.

У бронированного инкассаторского броневика неожиданно открылась боковая дверь и на дороге оказался целый вихрь из денежных знаков, пишет The New York Times. Денежный ветер буквально парализовал движение по трассе, поскольку десятки машин остановились и люди бросились «лихорадочно» собирать целые ворохи купюр.

Видеозапись инцидента была показала в эфире телеканала WSB-TV и опубликована на Youtube. Как ни странно, именно она больше всего может пригодиться местной полиции.

Полицейские уже предупредили любителей «легких денег», что собранные на шоссе купюры лучше бы вернуть, в противном случае установить личности особо алчных граждан не составит труда – на видео прекрасно видны номера автомобилей. Сама же полиция, прибыв на место происшествия, смогла собрать всего лишь 200 долларов – малую толику от 175 тысяч, вывалившихся на дорогу.

Но и без этого предупреждения некоторые законопослушные американцы сами начали приносить деньги в полицию. Так, водитель Uber Рэндрелл Льюис принес аж 2094 доллара, за что удостоился благодарности от полиции и совместной фотографии с полицейскими начальниками.

Это уже далеко не первый случай, когда инкассаторские броневики теряют деньги на шоссе. Так, в 2004 году в штате Нью Джерси перевернулся грузовик, перевозивший 2 миллиона долларов, и десятки тысяч долларов оказались на дороге. А в 2018 году так же открылась дверь у инкассаторского автомобиля неподалеку от Индианнаполиса, и на дорогу вывалилось 600 000 долларов. Тогда, несмотря на все угрозы и увещевания, полиции удалось вернуть всего около 6000.

В этот раз, возможно, удастся вернуть больше, поскольку у полиции есть запись инцидента, и, как отмечают стражи порядка, «люди уже начали приходить в себя».

