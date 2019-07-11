Националист Максим Тесак Марцинкевич доехал до колонии в Карелии

Лидер националистического движения "Реструкт" Максим Марцинкевич по прозвищу Тесак, ранее осужденный на 10 лет, прибыл в исправительную колонию №1 по Республике Карелия для отбывания наказания, сообщил РИА Новости его адвокат Владимир Краснов.

"Как мне стало известно от родственников, Максим прибыл в ФКУ ИК-1 ГУФСИН России по Республике Карелия для отбывания наказания", – рассказал адвокат.

Напомним, 21 мая прошлого года Московский городской суд отменил приговор Марцинкевичу, дело направили на новое рассмотрение. Ранее, 27 июня 2017 года Бабушкинский районный суд Москвы приговорил Марцинкевича к 9 годам колонии строгого режима за возбуждение ненависти (часть 1 статьи 282 УК), разбой (часть 2 статьи 162 УК) и хулиганство (часть 2 статьи 213 УК). Как определил тогда суд, Тесак и его сообщники в 2013 – 2014 годах избивали, отбирали вещи и обливали краской москвичей, которых они якобы уличили в продаже наркотиков. Акция «Оккупай-Наркофиляй» закончилась смертью одного человека, всего же от действий неонацистов пострадали восемь человек.

В декабре прошлого года суд в Москве вынес приговор Максиму Марцинкевичу. Десять лет колонии строгого режима он получил за разбой и хулиганство.