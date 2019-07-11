Развожаев прокомментировал назначение на должность врио главы Севастополя

Новый врио главы Севастополя Михаил Развожаев заявил, что воспринимает свое назначение, как проявление высокого доверия президента, и намерен заслужить также доверие горожан.

"Сегодня президент назначил меня временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя. Считаю назначение очень ответственной задачей. Воспринимаю это как высокое доверие президента", – написал Развожаев в Instagram. Он также сообщил, что намерен приложить все усилия, чтобы своей работой "заслужить доверие севастопольцев".

Ранее 11 июля президент Владимир Путин снял Дмитрия Овсянникова с поста губернатора Севастополя по его просьбе и поручил главе исполкома Общероссийского народного фронта Развожаеву временно исполнять обязанности губернатора.