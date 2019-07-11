Военно-морской парад стендов. Деньги, которые потратили на главный салон лета

Почти двести бюджетных миллионов потрачено на рекламу и оформление экспонатов МВМС-2019. Представляем рейтинг самых дорогостоящих стендов военной промышленности.

Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

На церемонии открытия Международного военно-морского салона государственники говорили о семимильно возрождающемся флоте. Днем ранее на пресс-конференции объясняли падение числа участников их консолидацией под единым брендом. О том, что прорывные технологии на выставке можно пересчитать по пальцам, предпочитали не упоминать. Общее количество государственных контрактов, что были заключены для участия в МВМС-2019, насчитывает три десятка. «Фонтанка» выбрала самые занятные и расставила в соответствии с собственными предпочтениями. Рекомендуем читать до конца — вишенка в финале.

Центровая площадка Международного военно-морского салона традиционно отдана под экспозицию Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Согласно сайту госзакупок, на разработку, строительство, обслуживание и демонтаж стендов ОСК потратила 58 миллионов рублей. Контракт заключен на три выставки сразу, но львиная доля ушла на тысячу квадратных метров в павильоне Ленэкспо. На параллельной, в «Экспофоруме», выставке рыбной индустрии корпорация обошлась стендом в 50 квадратных метров, а к сентябрьскому форуму гражданского судостроения готовит площадку в 450 кв. метров. Условия договора позволяют предположить, что ключевую ставку ОСК сделало на военно-морской салон. В демонстрационной части смонтированы около 40 макетов кораблей, в закрытой деловой — конференц-зал и переговорные с шумоизоляцией и стенами цвета «шампань».

В первый же день работы выставки медиапространство взорвал проект авианосца, предложенный Невским ПКБ. После осмотра стендов VIP-персонами стало понятно, что с названием конструкторы угадали. Главный по оборонке вице-премьер Юрий Борисов даже не взглянул на макет крейсера с именем «Ламантин». На вероятность такой реакции главком ВМФ Николай Евменов намекнул еще накануне. Комментируя тему вымирающего вида кораблей, он высказался в духе: «Когда-нибудь, точно не сегодня». А на церемонии открытия конкретизировал: «За робототехникой будущее. За другими, инновационными способами и средствами движения». Беспилотники у ОСК тоже представлены. Необитаемые субмарины «Юнона» и «Амулет» от ЦКБ «Рубин» были показаны на прошлом салоне в 2017 году.

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Из того, что специалистов на стенде ОСК впечатлило, современная версия советской «Пираньи» — подлодка П-750Б. Впервые СПМБМ «Малахит» показал ее на июньском форуме «Армия-2019». Малая размерами, с высокой маневренностью и скрытностью, способностью нести крупный калибр субмарина сравнительно дешева в строительстве, а для управления достаточно 20 человек экипажа.

Второе место в рейтинге стендов достается корпорации «Тактическое ракетное вооружение». Чуть больше 29 миллионов рублей на оборудование двухъярусной площадки, причем нижний этаж должен выдерживать до 2 тонн веса. Из нового — подводный робот «Александрит-ИСПУМ-Э». Разработка ГНПП «Регион» предназначена для кораблей противоминной обороны пр. 12700, обучена ликвидации мин на трехсотметровых глубинах. Экспозицию ракетчиков делегация во главе с Борисовым и Евменовым разглядывала тщательнее. Хотя, скорее, это был мальчишеский интерес. Впечатляющие размерами торпеды и ракеты по большей части либо уже стоят на вооружении, либо были презентованы годы назад.

Три с лишним миллиона отделяют от ракетных вооружений корпорацию «Ростех». В общей сложности за стенды для ее структурных предприятий профильная «дочка» ООО «РТ-Экспо» заплатила 25,6 миллионов рублей. 448 квадратных метров площади поделены для дочерних АО: «НПО «Высокоточные комплексы», «Рособоронэкспорт», «ОДК», «НПК «Техмаш», «НПП «ОРИОН», «КЭТЗ» и ФГУП «Судостроительный завод «Море».

Сайт госзакупок, между тем, содержит ряд нюансов, которые при суммировании полностью меняют картину рейтинга. Помимо 25-миллионного контракта ООО «РТ-Экспо» заплатила устроителю выставки, ООО «Морской салон», больше 16 миллионов за участие 17 своих предприятий. Договор включает регистрационный сбор, аренду павильона, рекламу, публикацию в постсалонном каталоге и подключение к розеткам. В списке компаний, за которые внесла деньги «РТ-Экспо», завод «Море». Госзакупки фиксируют отдельный контракт крымского судостроителя — 1,4 миллиона дополнительно «Море» заплатило за аренду стенда у Ростеха. Совокупная стоимость закупок превышает 43 миллиона рублей и теснит на пьедестале ОСК с ее 58 миллионами за три выставки сразу.

Крупнейшему производителю корабельной аппаратуры и автоматизированных систем управления, концерну «Моринформсистема-Агат» хватило для оформления 10 миллионов рублей. На эти деньги техзадание предписывает оборудовать 400 квадратных метров: павильонный двухэтажный стенд с кухней, серверной и переговорными, а также уличное кафе с видом на продукцию корпорации — два береговых комплекса разведки «Монолит-Б».

У других участников стендовые бюджеты скромнее. Петербургское АО «Центр технологии судостроения и судоремонта» заключило три контракта на общую сумму 6,2 миллиона. Из них три с лишним ушли на организацию участия, 2,9 млн — на стенд, и еще 1,2 – рекламных. Концерну «Океанприбор» выставка обошлась в 4,2 миллиона, НИИ «Электроприбор» – 3,4 млн руб. Цена выставочной экспозиции филиала ФГУП «Главный центр спецсвязи» – 893 тысячи – мизерна только в сравнении с фаворитами рейтинга «Фонтанки». У гатчинского арматурного завода «Буревестник» стенд дешевле вдвое, а у петербургского «Технопарка» – втрое.

Картина Международного военно-морского салона была бы неполной без приза зрительских симпатий. Комитет по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга заключил контракт на 11,4 миллиона рублей, чтобы провести три конференции: с кофе-брейком, приветственным коктейлем, полиграфией и презентацией промышленного блока. В программе МВМС-2019 промкомитет заявлен одним из участников. Для него даже выделено место в павильоне. Корреспондент «Фонтанки» прогулялся до стенда номер 232, увиденное многое прояснило.

Отдельный договор на 2 миллиона Смольным был подписан на изготовление рекламных баннеров. Еще 4,2 миллиона город заплатит за сюжеты на телевидении и радио. В общей сложности на информацию о морском салоне потрачено 17,6 миллионов рублей.

Юлия Никитина, Илья Казаков, «Фонтанка.ру»