Петербуржцы 10 часов «отдыхают» в Пулково в ожидании самолёта в Тунис

Пассажиры рейса N41747 авиакомпании Nordwind уже 10 часов «отдыхают» в петербургском аэропорту. Самолёт, который должен был их отвезти на тунисский курорт Монастир, сломался.

Борт должен был покинуть территорию Пулково в 12:50, однако, у него обнаружилась техническая неисправность. Об этом «Фонтанке» 11 июля сообщил директор по маркетингу и PR авиакомпании Nordwind Александр Сухоруков. Он также уточнил, что поломка была устранена, однако, за петербуржцами всё равно вылетел резервный борт.

Пассажирам предоставлено горячее питание и напитки. Это корреспонденту издания подтвердил один из ожидающих. Всем желающим предложили временно разместиться в гостинице. Новое время вылета рейса – 22:30.

Напомним, на полдня сегодня петербуржцы застряли на греческом острове Корфу. В самолёт, который должен был доставить их на родину, влетела птица. https://www.fontanka.ru/2019/07/11/128/ Их опоздание сдвинуло время вылета борта из Петербурга в Ларнаку.