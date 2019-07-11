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Общество
11.07.2019 21:04
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СМИ: В отношении отца сестёр Хачатурян возбуждено уголовное дело. Адвокат одной из них: Лишь готовится

Следственный комитет России посмертно возбудил уголовное дело в отношении отца сестёр Хачатурян по статье об истязаниях и действиях сексуального характера. Об этом сообщает вечером 11 июля ТАСС со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах. Официально СК не подтверждает этой информации, а адвокат Крестины Хачатурян Алексей Липцнер и вовсе опровергает, пишет «МБХ медиа».  

По его словам, Следственный комитет пока лишь выделил из дела сестёр материалы о деле их отца для принятия решения о возбуждении уголовного дела. Также Липцер добавил, что следствие усматривает в его действиях нарушения статей 117 УК (истязания), 132 УК (насильственные действия сексуального характера) и 133 УК (понуждения к действиям сексуального характера).  

Дело сестер Хачатурян вызвало большой общественный резонанс. За девушек вступилось много известных людей, в том числе солист группы System Of A Down Серж Танкян. 

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Справка:

Резонансное убийство в спальном районе столицы произошло в начале августа 2018 года. 57-летнего Михаила Хачатуряна зарезали ножом. В совершении преступления признались три дочери убитого: Кристина, Ангелина и Мария. Девушки утверждали, что якобы не раз становились жертвами инцеста. Младшая из фигуранток – еще несовершеннолетняя, ее признали невменяемой.

Первые два месяца после задержания сестры Хачатурян провели в СИЗО, потом их отпустили, запретив совершать определенные действия (например, пользоваться сотовыми телефонами, интернетом). Позже у убитого Михаила Хачатуряна посмертно нашли расстройство личности.

Сестрам Хачатурян предъявили обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК). По мнению защитников, эта квалификация самая тяжёлая из всех возможных, следствие, считают адвокаты, не трактовало действие девушек как необходимую защиту перед отцом-агрессором. Резонансное убийство в спальном районе столицы произошло в начале августа прошлого года. 57-летнего Михаила Хачатуряна зарезали ножом. В совершении преступления признались три дочери убитого: Кристина, Ангелина и Мария. Девушки утверждали, что якобы не раз становились жертвами инцеста. Младшая из фигуранток – еще несовершеннолетняя, ее признали невменяемой.

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