СМИ: В отношении отца сестёр Хачатурян возбуждено уголовное дело. Адвокат одной из них: Лишь готовится

Следственный комитет России посмертно возбудил уголовное дело в отношении отца сестёр Хачатурян по статье об истязаниях и действиях сексуального характера. Об этом сообщает вечером 11 июля ТАСС со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах. Официально СК не подтверждает этой информации, а адвокат Крестины Хачатурян Алексей Липцнер и вовсе опровергает, пишет «МБХ медиа».

По его словам, Следственный комитет пока лишь выделил из дела сестёр материалы о деле их отца для принятия решения о возбуждении уголовного дела. Также Липцер добавил, что следствие усматривает в его действиях нарушения статей 117 УК (истязания), 132 УК (насильственные действия сексуального характера) и 133 УК (понуждения к действиям сексуального характера).

Дело сестер Хачатурян вызвало большой общественный резонанс. За девушек вступилось много известных людей, в том числе солист группы System Of A Down Серж Танкян.