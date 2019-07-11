"Студия 44" Никиты Явейна победила в конкурсе на проектные работы "ИТМО Хайпарк"

Акционерное общество "ИТМО Хайпарк" подвело итоги конкурса на проектные работы по будущему инноцентру в городе-спутнике Петербурга Южном. Компания взялась выполнить подряд за 196,7 млн рублей. Информация об этом 11 июня появилась на сайте госзакупок.

Максимальная цена закупки составляла 260 млн рублей. В конкурсе победу одержала архитекстурное бюро "Студия 44". На подряд также претендовало ООО "РТДА", предложившее выполнить работы за 243,5 млн рублей.

Победителю предстоит разработать структуру внешних и внутренних общественных пространств инноцентра, а также дизайн-проект территории кампуса. Кроме того, спроектировать улично-дорожную сеть, проработать и получить согласование с профильными органами проектную документацию для строительства главного учебного корпуса, двух корпусов общежития, студенческого клуба.

Высота зданий не должна превышать 15 м. Их ориентировочная общая площадь 42 тысячи кв. м, численность обучающихся 1,6 тысяч (на это число рассчитано именно заявленное в ТЗ количество зданий), а работающих – 550 человек.