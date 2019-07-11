"Студия 44" Никиты Явейна победила в конкурсе на проектные работы "ИТМО Хайпарк"
Акционерное общество "ИТМО Хайпарк" подвело итоги конкурса на проектные работы по будущему инноцентру в городе-спутнике Петербурга Южном. Компания взялась выполнить подряд за 196,7 млн рублей. Информация об этом 11 июня появилась на сайте госзакупок.
Максимальная цена закупки составляла 260 млн рублей. В конкурсе победу одержала архитекстурное бюро "Студия 44". На подряд также претендовало ООО "РТДА", предложившее выполнить работы за 243,5 млн рублей.
Победителю предстоит разработать структуру внешних и внутренних общественных пространств инноцентра, а также дизайн-проект территории кампуса. Кроме того, спроектировать улично-дорожную сеть, проработать и получить согласование с профильными органами проектную документацию для строительства главного учебного корпуса, двух корпусов общежития, студенческого клуба.
Высота зданий не должна превышать 15 м. Их ориентировочная общая площадь 42 тысячи кв. м, численность обучающихся 1,6 тысяч (на это число рассчитано именно заявленное в ТЗ количество зданий), а работающих – 550 человек.
Справка:
«ИТМО Хайпарк» должен стать частью города-спутника Южный в Пушкинском районе. К 2027 году он включит в себя кампус университета, рассчитанный на обучение 3,6 тыс. человек, а также бизнес-инкубаторы и производства, научные центры. Последние будут ориентированы на прикладные исследования в сферах искусственного интеллекта и киберфизических систем, фотоники и квантовых технологий. Стоимость всего проекта оценивается в 41 млрд рублей. В частности, 4,7 млрд готов выделить Петербург. Конкурс на разработку мастер-плана инноцентра выиграл московское бюро RTDA. В основу плана легла концепция, созданная британской компанией Allies and Morrison, - ее выбрали по итогам международного конкурса.
Город-спутник Южный будет построен восточнее Киевского шоссе, у южной границы города. Проект рассчитан на строительство 4,3 млн кв. м жилья для 134 тыс. человек. Площадь коммерческой недвижимости составит более 1 млн кв. м. Также в новом районе будет создано более 60 тыс. рабочих мест. Общий объем инвестиций в проект составит около 219 млрд рублей.