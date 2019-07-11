Группа Metallica выпустит свою иллюстрированную азбуку

Легендарная американская группа Metallica задумалась о своих самых юных поклонниках (а скорее — о молодых родителях в рядах своих поклонников постарше). В официальном инстаграм-аккаунте коллетива появился анонс азбуки. Книга «Азбука Металллики» выйдет в 26 ноября — в печатном виде и онлайн.

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Покупателям обещают не только немного «ритма» и истории группы, изложенной «в картинках», но и участие в благотворительном проекте — часть вырученных средств пойдет в фонд «Все в моих руках», который занимается борьбой с нехваткой продовольствия в мире и обучением рабочей силы. Предзаказ книги уже доступен.

Иллюстрации для издания выполнил Майкл «Кейвс» МакЛир — известный мастер граффити и автор книги о татуировках.