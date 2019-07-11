Синоптики обещают, что последний рабочий день недели будет холодным и дождливым

Пятница в Петербурге будет холодной и дождливой. Синоптики прогнозируют непогоду на 12 июля, однако без природных аномалий.

Ночью будет дуть северо-восточный и северный ветер с порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха будет варьироваться от 9 до 11 градусов. В окрестностях Петербурга может и вовсе похолодать до 6 градусов, к счастью, со знаком плюс.

Если ночь будет сухой, то днём возможны кратковременные дожди. Воздух едва прогреется до 15 градусов.