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Общество
11.07.2019 19:50
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На самокате - в ад? РПЦ взялась за молодежные хобби

Ты инфантил или твои родители в разводе, если питаешься правильно и играешь в шашки. Свой взгляд на современные увлечения представил Священный Синод. Охота на новую паству открыта.

На самокате - в ад? РПЦ взялась за молодежные хобби

Дмитрий Лебедев/Коммерсантъ

Высший орган власти РПЦ – Священный Синод – принял пастырские рекомендации для приходской работы с молодежью, вовлеченной в субкультуры. Духовные отцы отнесли скейтеров, поборников правильного питания и любителей настольных игр к проблемной молодежи.

Священный Синод заседал на Валааме под председательством патриарха Кирилла, посещавшего остров с 8 по 11 июля. Встреча прошла плодотворно. РПЦ выработала тактику по работе с молодежью. 

В зону риска, судя по рекомендациям, попадает каждый обладатель светского хобби – велосипедисты, вегетарианцы, скейтеры и роллеры, уличные танцоры, волонтеры из LizaAlert, «настольники», поклонники раздельного сбора мусора, геймеры.

Пристальное внимание к молодежи объясняется очень просто: хобби не может появиться у нормального человека. Причин увлеченности, по мнению Синода, всего три:

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– отсутствие традиционной социализации (например, неблагополучные отношения с родителями и/или сверстниками);

– резкие изменения в привычном укладе жизни (развод родителей, смерть близких, переезд семьи, изменение статуса или материального положения);

– инфантилизм.

«Большая часть современной молодежи не хочет взрослеть и становиться взрослыми на социальном уровне, она боится ответственности, рутины, обязанностей», – заключают духовные отцы. Поэтому всех – под крыло «господствующей культуры». Таким словосочетанием Синод определил православие.

Охота на паству будет ошеломляющей. Синод призывает священников вжиться в роль филеров и вербовщиков. От них требуются:

«Сбор информации из открытых источников о лидерах субкультур в регионе… систематический поиск единомышленников в структурах власти, органах внутренних дел, преподавателей университетов и налаживание с ними тесного сотрудничества… знание популярных аккаунтов в социальных сетях, видеоканалов и проч.», – говорится в наставлении.

Панки, хиппи, гики, анимешники, турникмены, граффитисты, косплееры не скроются. Служителей церкви документ Синода фактически обязывает определять их по стилю одежды, поведения, интонации голоса.

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С родителями тоже следует проводить работу, уверена РПЦ, а еще лучше – внедриться в семью. После общения со священником мама-папа должны прийти домой и сказать ребенку: «Мы были в православном храме, говорили с православными миссионерами, и нам сказали: нельзя спорить с тобой, но надо с любовью относиться. Есть свобода совести, вероисповедания, ты уже взрослый».

Следующий этап – сближение: «Необходимо поддерживать отношения родителей с детьми, сведя их к чисто бытовым началам: «любит пельмени – готовьте пельмени».

А потом нужно выдержать паузу, недели две-три. И нанести сокрушительный удар по диаволу, велев родителям выступить перед детьми с монологом: «Сходи в православный храм, сделай это для нас, нам хотелось бы, чтобы ты сравнил одно с другим, а если ты сделаешь, и мы сходим к тебе, посмотрим, как у вас там, как проводите мероприятия».

И дело в шляпе. Синод уверен, что молодой человек придет в храм при соблюдении одного условия: «Важно, чтобы о молодежи постоянно шла молитва, возможно, был составлен особый синодик о здравии молодых людей, с которыми ведется работа».

Ходьбой в народ священник тоже не должен пренебрегать. Нужно ходить по местам сбора неформальной молодежи. По мнению РПЦ, «продуманный и организованный диспут может привлечь много оппонентов и большое количество слушателей, вплоть до сотен».

«Если священник имеет что-то общее с деятельностью субкультур (например, играет на гитаре, занимается дайвингом, мотоспортом и проч.), это позволяет находить больше точек соприкосновения и помогает свидетельствовать о Христе», – написано в рекомендациях.

А еще священники пойдут по гостям (и совсем необязательно, чтобы звали). Ну и, конечно, – социальные сети. 

«Необходимо выходить на информационные площадки субкультур для анализа и диалога. Присоединение к аккаунтам субкультур, чтение их интернет-сайтов даст возможность изучать их изнутри», – поучает Синод священников.

Пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси иерей Александр Волков, комментируя рекомендации, объяснил их появление:

«В документе изложены психоэмоциональные мотивы молодого человека, находящегося под влиянием субкультуры, и перечень задач, которые могут стоять перед ответственными священнослужителями. [Есть] желание показать молодежи полноту жизни в церкви со Христом, а не желание переделать молодого человека или вытянуть его из субкультуры», – сказал он после заседания Синода.

Александр Ермаков, «Фонтанка.ру»

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