Профессиональный врио. Путин отправил в отставку губернатора Севастополя Овсянникова, а на его место поставил Развозжаева

Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова. Его место временно займёт Михаил Развозжаев. Об этом 11 июля сообщается на сайте Кремля.

Развозжаев, напомним, не в первый раз принимает предложение стать временно исполняющим обязанности. Осенью 2018 года Владимир Путин назначил его врио главы Хакасии после того, как действующий управленец Виктор Зимин подал в отставку.

Ранее, с 2014 года, Развозжаев был заместителем министра по делам Северного Кавказа. До этого вся его карьера была связана с Красноярским краем. Работал заместителем начальника управления пресс-службы губернатора, пресс-секретарем главы региона при Александре Хлопонине. После того, как Хлопонин перебрался в Москву, следом за ним переехал и Развозжаев. С декабря 2018 года является руководителем исполкома Общероссийского народного фронта.