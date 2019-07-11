В Кузьмолово Mitsubishi вырулил под самосвал, в Шумилово «Приора» встретилась с КАМАЗом. Водители не выжили

Два тяжелых ДТП с участием грузовых автомобилей произошло во Всеволожском и Приозерском районах Ленобласти 11 июля. По предварительным данным, оба закончились трагично.

Первая авария произошла около 14:10 на 10-м километре автодороги Петербург – Матокса, в Кузьмолово. Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, 55-летний водитель автомобиля Mitsubishi, выезжая с прилегающей территории, не пропустил самосвал Mercedes, груженный песком. По словам очевидицы Алисы, едва не ставшей еще одной участницей ДТП, грузовик протащил внедорожник на «встречку».

«Ехала по Кузьмоловскому шоссе. По встречной полосе ехал дальнобой, на него из прилежащей территории выезжает «Мицубиси», прямо под колеса боком со стороны водителя. Дальнобой не успевает тормозить, сминает джип и тараном тащит на встречку на меня, я в обочину тачку успела вывернуть», – пишет она в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».

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Водителя Mitsubishi увезли медики, но спасти не смогли, мужчина скончался в больнице. В машине также находились женщина и ребенок, их отпустили в удовлетворительном состоянии.

Известно, что у водителя «Мицубиси» стаж с 1991 года. 37-летний мужчина, управлявший самосвалом, имеет водительский стаж с 2001 года. По факту произошедшего ведется проверка.

Уже вечером 11 июля в Ленобласти произошло еще одно серьезное ДТП с грузовиком. Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на 77-м километре Приозерского шоссе в направлении Приозерска, в поселке Шумилово, автомобиль LADA Priora вылетел на встречную полосу и столкнулся с КАМАЗом.

В результате грузовик улетел в кювет, завалившись на бок. По словам очевидцев, у него вытекает топливо. «Приора» в щепки», – пишут в группе. Водитель легковушки, судя по всему, не выжил. «В «Приоре» нет живых, мимо проезжали, видели тело накрытое», – рассказывает Ольга.