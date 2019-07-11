Путин впервые побеседовал с Зеленским. Говорили об обмене пленными

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Как сообщил РИА Новости 11 июля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, разговор состоялся по инициативе украинской стороны.

«Обсуждались вопросы урегулирования на юго-востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц. Достигнута договоренность о продолжении этой работы на уровне экспертов. Также обсуждалась возможность продолжения контактов в нормандском формате», – заявил Песков.

Напомним, ранее сегодня Владимир Путин одобрил инициативу Зеленского по проведению встречи с участием руководителей США, Великобритании, Германии и Франции.