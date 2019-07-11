«Самый длинный стол» в Новой Голландии собрал почти 3 млн рублей на помощь детям-бабочкам

Почти 3 миллиона рублей было собрано в ходе благотворительного проекта «Самый длинный стол». Все деньги направлены в фонд «Дети-бабочки», который оказывает всестороннюю помощь детям с редким генетическим заболеванием – буллёзным эпидермолизом.

Как сообщили в фонде «Дети-бабочки» после подведения итогов, в общей сложности было собрано 2 981 518 рублей.

«Самый длинный стол», напомним, – это новый проект, который стартовал в Новой Голландии. Его цель – собрать за одним столом единомышленников, резидентов, партнёров и гостей для того, чтобы помочь отдельно взятому благотворительному фонду. Первое мероприятие прошло в минувшие выходные.

На липовой аллее острова был построен 100-метровый стол, за которым собрались все гости мероприятия. Угощения для них готовили шеф-повара известных ресторанов, на большой поляне острова была установлена сцена, где для гостей выступили Лёля Нордик, петербургский ансамбль Olympic Brass Orchestra, квартет Руслана Тустановского и джазовая певица Эми Питерс.

Основная часть «городского пикника» прошла с участием попечителей фонда «Дети-бабочки» Ксении Раппопорт, Данилы Козловского и Александра Цыпкина. Вместе с самыми маленькими гостями острова они раскрашивали забор, как Том Сойер, а после с главной сцены прочитали свои любимые сказки для всех гостей мероприятия. Также гости смогли увидеть фильмы и поиграть в уличные игры.

Кроме того, о работе фонда «Дети-бабочки» и его подопечных рассказывали в информационном шатре, показывали ролик о важности обеспечения медикаментами и перевязочными средствами детей с буллёзным эпидермолизом, представители фонда раздавали буклеты, а врачи рассказывали гостям об этом заболевании.

Проект «Самый длинный стол» будет проходить один раз в год. В следующий раз гостей соберут за одним столом в 2020 году. Средства, собранные в рамках мероприятия, также будут направлены в один из благотворительных фондов.