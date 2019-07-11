В Кронштадте открылась «Форточка в Европу». Улететь за границу хочет чайка

«Форточка в Европу» открылась в Санкт-Петербурге 11 июля. Об этом сообщает администрация Кронштадтского района. Арт-объект разместился в форте «Великий князь Константин».

Новый символ представляет из себя окно с приоткрытой форточкой и с чайкой на подоконнике. Через проём петербуржцы и гости города могут посмотреть на запад, в створ морского фарватера. Скульптура должна символизировать открытость границ между Россией и Европой.

Презентация проекта пройдёт 13–14 июля в рамках фестиваля «Вперёдсмотрящий». Первый сайт-специфик-фестиваль современного искусства покажет более 15 арт-объектов, созданных специально для форта «Константин» и посвященных истории места.

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В мероприятии примут участие художник русского павильона Венецианской биеннале-2019 Александр Шишкин-Хокусай, участница русского павильона Венецианской биеннале-2017 Ирина Корина, стрит-арт-художник Владимир Абих, композитор Владимир Раннев и другие.

Форт «Константин» входит в число военно-оборонительных сооружений Кронштадта и является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. В отличие от других фортов, «Константин» перестраивался в течение всей его истории. Просуществовав до 1945 года как боевое сооружение, форт еще на протяжении 10 лет служил как учебный объект крепости.