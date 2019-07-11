Адвокаты: По делу Абызова арестовали активы на 20 млрд рублей. Экс-министр: Следователи «уничтожают нормальную бизнес-деятельность»

По делу бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова были арестованы активы на общую сумму более 20 млрд рублей. Об этом «Интерфаксу» 11 июля заявил его адвокат Сергей Дрозда.

Он уточнил, что под арест попали наличные в различной валюте (их нашли при обысках), деньги на счетах, причем как самого Абызова, так и его близких, а также недвижимость, акции и другие ценные бумаги. Отметим, в Басманном суде ранее говорили, что по делу арестованы средства Абызова на общую сумму 9 млрд рублей, а также его имущество.

Экс-министр в суде заявил, что из-за ареста более чем двух десятков компаний их деятельность была заблокирована. Работают в них, по словам Абызова, тысячи россиян.

«Это никакие не офшоры – это компании, которые проводят декларативную кампанию, понятную для всех российских фискальных органов», – подчеркнул бывший министр. Он заявил, что действия следователей «уничтожают нормальную бизнес-деятельность».

Как отмечает «Интерфакс», арест «носит обеспечительный характер» – таким образом гарантируется, что потерпевшим будет возмещен вред, если вина Абызова будет доказана в суде.