Авто Недвижимость Работа Арт-парк Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+15°C
/ Завтра: +15
$ 63.02р
71.01р
23:28 12.07.2019
Расширенный поиск

Выбираем самую-самую с веслом

12.07.2019 21:08
Печать

Проголосовать за одну из конкурсанток можно один раз в сутки.

Голосование продлится до 17 июля включительно. 

Ирина

Ирина

Участница конкурса №1
Венера

Венера

Участница конкурса №2
Елизавета

Елизавета

Участница конкурса №3
Юлия

Юлия

Участница конкурса №4
Юлия

Юлия

Участница конкурса №5
Мария

Мария

Участница конкурса №6
Светлана

Светлана

Участница конкурса №7
Елена

Елена

Участница конкурса №8
Светлана

Светлана

Участница конкурса №9
Анна

Анна

Участница конкурса №10
Надежда

Надежда

Участница конкурса №11
Кристина

Кристина

Участница конкурса №12
Юлия

Юлия

Участница конкурса №13
Дарья

Дарья

Участница конкурса №14
Наталья

Наталья

Участница конкурса №15
Александра

Александра

Участница конкурса №16
Галина

Галина

Участница конкурса №17
Юлия

Юлия

Участница конкурса №18
Елена

Елена

Участница конкурса №19
Светлана

Светлана

Участница конкурса №20
Юлия

Юлия

Участница конкурса №21
Татьяна

Татьяна

Участница конкурса №22
Елена

Елена

Участница конкурса №23
Александра

Александра

Участница конкурса №24
Анна

Анна

Участница конкурса №25
Екатерина

Екатерина

Участница конкурса №26
Анастасия

Анастасия

Участница конкурса №27
Елена

Елена

Участница конкурса №28
Ирина

Ирина

Участница конкурса №29

29 участниц четвертого международного фестиваля сапсерфинга «Фонтанка-SUP» поборются за звание самой удивительной девушки с веслом. Претендентки прислали заявки на конкурс "Мисс SUP - 2019" и во втором отборочном этапе читателям «Фонтанки» нужно выбрать из них десятку, которая выйдет в финал конкурса.

В день Фестиваля, 20 июля, девушкам предстоит сначала пройти вместе со всеми маршрут SUP карнавала, после чего выйти на дефиле в купальниках и ответить на вопросы ведущего. Все финалистки получат поощрительные призы от организаторов и партнёров, экспертное жюри выберет самую яркую девушку на САПе в этом году – обладательницу главного приза номинации и титула «Мисс SUP – 2019». Победительнице вручат ценный подарок и SUP-доску от компании Bestway.

Справка 

Ежегодный международный фестиваль сапсёрфинга «Фонтанка-SUP» проводит городской портал «Фонтанка.ру» при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга.
Все новости фестиваля в рубрике «Фонтанка-SUP».
Подробная информация на сайте http://fontankasup.ru

Партнеры фестиваля «Фонтанка-SUP-2019»

Инновационный партнер – «Газпром нефть»
Официальный SUP-партнер - компания Bestway
Официальный медиапартнер – Новое Радио
Официальный партнер – компания VICTORIA STENOVA
Официальный страховой партнер – СК «ГАЙДЕ»
Командный партнер – Группа «Эталон»
Командный партнер – Банк «Санкт-Петербург»
Партнер – компания PAROC
Партнер – Международный теннисный турнир ATP ST. Petersburg Open 
Партнер – сеть пиццерий Додо Пицца

Новости компаний
ГК «Эталон»
12.07.2019 18:12

Группа «Эталон» поддержит конкурс молодых дизайнеров

Группа «Эталон» поддержит конкурс молодых дизайнеров «Атмосфера-PROFI», в котором участникам предлагают продемонстрировать свой талант и фантазию в создании дизайн-проектов интерьера квартир.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
12.07.2019 17:47

Банк «Санкт-Петербург» помог с запуском платформы для сделок репо

Банк «Санкт-Петербург» помог с запуском нового функционала платформы для сделок репо Национального расчетного депозитария
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
12.07.2019 16:40

Чистая прибыль Банка «Санкт-Петербург» за 1 полугодие 2019 года составила 2.1 млрд рублей

Банк «Санкт-Петербург» подвел предварительные итоги деятельности за 1 полугодие 2019 года по РСБУ (неконсолидированные данные, рассчитанные по внутренней методике ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на основе РСБУ).
ГК «КВС»
12.07.2019 12:35

ЖК «Жили-Были» аккредитован по программе «Военная ипотека»

Сбербанк аккредитовал жилой комплекс «Жили-Были» от ГК «КВС» по военной ипотеке.
ГК «КВС»
12.07.2019 11:53

Хорошая новость для тех, кто хочет продать свою квартиру

15 июля ГК «КВС» проводит День консультаций по вторичному рынку недвижимости.
Setl Group
12.07.2019 11:23

Setl Group завершил противоаварийные работы в особняке Веге

Холдинг Setl Group завершил первоочередные и противоаварийные работы в особняке Г.И. Веге на Октябрьской набережной, 38.
ГК «Эталон»
12.07.2019 10:35

Завершены монолитные работы в корпусе 6.1 ЖК «Охта Хаус»

Компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») продолжает активное строительство жилого комплекса комфорт-класса «Охта Хаус», который возводится в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга по адресу: ул. Лагоды, д. 6 лит. А.
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
11.07.2019 18:00

Готовность номер один: построен новый «Образцовый квартал»

Строительная компания «Терминал-Ресурс» объявила о завершении строительства очередного малоэтажного жилого комплекса «Образцовый квартал 4» в Пушкинском районе.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
11.07.2019 17:49

Покупать валюту онлайн теперь можно по зафиксированному курсу

Банк «Санкт-Петербург» запустил уникальный сервис «Биржевой мост», позволяющий клиентам-физическим лицам покупать и продавать 14 валют в режиме онлайн по зафиксированному курсу. На сегодня новый сервис не имеет аналогов среди действующих предложений для розничных клиентов.
Setl City
11.07.2019 16:42

ЖК «Зеленый квартал» аккредитован по программе военной ипотеки

Кредит предоставляет Банк «Санкт-Петербург». Предложение доступно клиентам «Петербургской Недвижимости».
Фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»
11.07.2019 15:06

В Группе «Эталон» поздравили 6000-го покупателя с начала 2019 года

11 июля в центральном офисе Группы «Эталон» поздравили 6000-го покупателя с начала 2019 года. «Юбилейными» покупателями стали Андрей и его супруга Виктория, которые приобрели квартиру в жилом комплексе BOTANICA, строящемся в Петроградском районе вблизи Ботанического сада.
ГК «Ленстройтрест»
11.07.2019 13:28

Коммерческие помещения в ЖК «Юттери» растут в цене

ГК «Ленстройтрест» повышает стоимость коммерческой недвижимости, расположенной на первых этажах жилых корпусов в финском квартале «Юттери». В зависимости от площади лота цена увеличится от 5 000 до 20 000 рублей за квадратный метр.