Выбираем самую-самую с веслом

Проголосовать за одну из конкурсанток можно один раз в сутки.

29 участниц четвертого международного фестиваля сапсерфинга «Фонтанка-SUP» поборются за звание самой удивительной девушки с веслом. Претендентки прислали заявки на конкурс "Мисс SUP - 2019" и во втором отборочном этапе читателям «Фонтанки» нужно выбрать из них десятку, которая выйдет в финал конкурса.

В день Фестиваля, 20 июля, девушкам предстоит сначала пройти вместе со всеми маршрут SUP карнавала, после чего выйти на дефиле в купальниках и ответить на вопросы ведущего. Все финалистки получат поощрительные призы от организаторов и партнёров, экспертное жюри выберет самую яркую девушку на САПе в этом году – обладательницу главного приза номинации и титула «Мисс SUP – 2019». Победительнице вручат ценный подарок и SUP-доску от компании Bestway.

Справка

Ежегодный международный фестиваль сапсёрфинга «Фонтанка-SUP» проводит городской портал «Фонтанка.ру» при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга.

Все новости фестиваля в рубрике «Фонтанка-SUP».

Подробная информация на сайте http://fontankasup.ru

Партнеры фестиваля «Фонтанка-SUP-2019»

Инновационный партнер – «Газпром нефть»

Официальный SUP-партнер - компания Bestway

Официальный медиапартнер – Новое Радио

Официальный партнер – компания VICTORIA STENOVA

Официальный страховой партнер – СК «ГАЙДЕ»

Командный партнер – Группа «Эталон»

Командный партнер – Банк «Санкт-Петербург»

Партнер – компания PAROC

Партнер – Международный теннисный турнир ATP ST. Petersburg Open

Партнер – сеть пиццерий Додо Пицца