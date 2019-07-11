Выбираем самую-самую с веслом
Проголосовать за одну из конкурсанток можно один раз в сутки.
Голосование продлится до 17 июля включительно.
29 участниц четвертого международного фестиваля сапсерфинга «Фонтанка-SUP» поборются за звание самой удивительной девушки с веслом. Претендентки прислали заявки на конкурс "Мисс SUP - 2019" и во втором отборочном этапе читателям «Фонтанки» нужно выбрать из них десятку, которая выйдет в финал конкурса.
В день Фестиваля, 20 июля, девушкам предстоит сначала пройти вместе со всеми маршрут SUP карнавала, после чего выйти на дефиле в купальниках и ответить на вопросы ведущего. Все финалистки получат поощрительные призы от организаторов и партнёров, экспертное жюри выберет самую яркую девушку на САПе в этом году – обладательницу главного приза номинации и титула «Мисс SUP – 2019». Победительнице вручат ценный подарок и SUP-доску от компании Bestway.
Справка
Ежегодный международный фестиваль сапсёрфинга «Фонтанка-SUP» проводит городской портал «Фонтанка.ру» при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга.
Все новости фестиваля в рубрике «Фонтанка-SUP».
Подробная информация на сайте http://fontankasup.ru
Партнеры фестиваля «Фонтанка-SUP-2019»
Инновационный партнер – «Газпром нефть»
Официальный SUP-партнер - компания Bestway
Официальный медиапартнер – Новое Радио
Официальный партнер – компания VICTORIA STENOVA
Официальный страховой партнер – СК «ГАЙДЕ»
Командный партнер – Группа «Эталон»
Командный партнер – Банк «Санкт-Петербург»
Партнер – компания PAROC
Партнер – Международный теннисный турнир ATP ST. Petersburg Open
Партнер – сеть пиццерий Додо Пицца