Радиоактивный госзаказ. Силовики начали чистить рынок соцпитания с Колпино

Из-за одних обедов сотрудники ФСБ испортили другой, наведавшись 11 июля в администрацию Колпинского района. Взаимопонимание на рынке питания в детсадах привело участников к «уголовке».

Роман Яровицын/Коммерсантъ

Сотрудники ГСУ МВД при поддержке Федеральной службы безопасности обыскали администрацию Колпинского района. Одновременно постучались в несколько фирм, которые в последние три года поставляли еду в здешние детсады и лечебные учреждения. Статья, по которой возбуждено уголовное дело, фигурирует нечасто – ограничение конкуренции. Для этого неблагородного занятия применяли даже радиацию.

Глава района Анатолий Повелий комментировать происходящее не стал. Начальник отдела госзаказа Кирилл Алексеев, скорее всего, комментирует, но не «Фонтанке». По данным издания, несколько человек из администрации были к вечеру доставлены на Литейный, 145. Не исключено, что Алексеев среди них.

Силовики наведались не только к чиновникам — обыски прошли и по адресам компаний, которые заработали более 450 млн рублей за счет того, что правильно и взаимовыгодно вели себя на конкурсах. Характерно, что темой сговора на рынке детского питания занимается отдел ФСБ, курирующий Смольный.

«Фонтанка» заметила и внутреннюю интригу: изначально материалы были отправлены в 4-й отдел ГСУ, недавно отметившийся на «Фонтанке» после возвращения изъятых 300 млн рублей кэшем. Там после паузы оперативникам отказали в возбуждении дела. Они чуть ли не демонстративно пришли к другим следователям и все равно начали реализацию.

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Всего, по данным «Фонтанки», следователей интересует более 20 закупок, где крайне эффективно выступали: АО «Артис-Детское питание», ООО «Лимак Нева», ООО «СПб Спец Строй», ООО «Евроспецсервис», ООО «НУР», ООО «Специализированная торговая компания», ООО «База Мария», и ООО «Невская дистрибьюторская компания».

Безусловным хедлайнером по оборотам является «Артис-Детское питание» – это вообще один из основных игроков на петербургском рынке наряду с АО «Фирма Флоридан». Список акционеров компании скрыт, управляет ею Михаил Ляско. В 2017 году выручка компании чуть не дотянула до 3 млрд рублей. Результаты «Лимак Нева» Людмилы Смирновой на порядок скромнее, около 166 млн рублей, но и это заметная компания. Похоже, это понимают и заказчики, которые даже в договорных боях предпочитают соблюдать весовые категории: за крупнейшие из интересующих силовиков контракты «боролись» именно «Лимак-Нева» и «Артис-Детское питание». Фирмы друг другу явно не чужие. «Лимак-Нева» в качестве контактного, случалось, указывала телефон своего прямого конкурента. Так было, например, когда речь шла о поставках для детсада № 45 Василеостровского района. Обсудить этот казус с участниками не удалось: в «Лимак Нева» по телефонам компании не ответили; в «Артис-Детское питание» дали понять, что не настроены обсуждать сегодняшние события; по оставленному телефону корреспондента не перезвонили.

У компании Андрея Абалуева с несъедобным названием «СПб Спец Строй» годовая выручка перевалила за полмиллиарда. Вице-губернатор Анна Митянина, комментируя утренние новости, отметила: «Сегодня прозвучал пример, когда победителем признана фирма, в названии которой присутствует наименование строительной организации. В штате этой фирмы всего 67 сотрудников, из которых мы можем назвать грузчиков, экспедиторов, бухгалтеров, юристов и ни одного повара. Совершенно очевидно, что эта компания не будет самостоятельно осуществлять вопросы питания детей, а скорее всего, передаст на субподряд». «СПб Спец Строю», насколько можно судить, подобрали соперника поскромнее в лице «Евроспецсервиса», чей совладелец Владимир Степанов по совместительству является собственником «Специализированной торговой компании». «НУР» Феиза Мамедова и НДК Андрея Котельница в 2017 году выручили 270 и 540 млн рублей. «База Мария» принадлежит трем собственникам: Наталье Володиной, Ольге Веселовой и Светлане Исаевой. Ее результат составляет 720 млн рублей.

В материалах дела, по информации «Фонтанки», помимо «заговорщиков» значатся разработчики приносившей стабильный доход схемы: ООО «Юридическое бюро «Авангард» Ивана Пахомова. Сообщается, что именно ему «неустановленные лица, действующие от имени администрации» передали функции по подготовке конкурсной документации и составлению протоколов, нарушив закон о защите конкуренции. Сам Пахомов от комментариев отказался. Лавры соавторов с «Авангардом», по мнению следствия, делит также «Консалтинговая компания 94» Дмитрия Кудрявцева. Сайт госзакупок знает, что компания еще в 2013 году заключала с районным детсадом № 61 контракт на исследование рынка и разработку техзадания для поставки продуктов питания. В списке участников еще одна организация Пахомова – «Инжиниринговая компания «Весна», а также ООО «Стройальянс», ООО «Строительная компания «Спорт», КФ «Победа», «Системные линии», а также ИП Николаев Сергей Сергеевич.

Помимо обычного для картеля синхронного понижения цены игроки рынка описали «Фонтанке» не лишенную изящества схему. В составе конкурсной документации указывается какой-то специфический пункт, подготовиться к которому, не будучи предупрежденным, невозможно. Для поставщика привычно проверять свою продукцию, скажем, на пестициды и сорные примеси. Но его может несколько ошарашить наличие в списке документов для оценки «протоколов испытаний на радиологические исследования», под которыми понимается конкретно измерение активности стронция-90 в пробах пищевых продуктов. Протоколы, само собой, требуются за предыдущий год.

«Если посторонний участник смекнул, что к чему, и к следующему конкурсу замерил свой товар на стронций, ему выкатывают еще и цезий-137, – говорит собеседник издания. – Можно и не приносить эти протоколы. Но надо учитывать, что основную значимость для комиссии имеет ценовое предложение. То есть, если ты заведомо проиграл конкуренту по части документов и, формально, качества, тебе придется так сильно падать по цене, что просто не вытянешь. В итоге не вовлеченные в схему люди смотрят в критерии оценки и даже не заявляются на конкурсы». Учитывая объемность периодической таблицы химических элементов, по этому принципу можно играть в долгую.

Интересно, что ряд организаций из колпинского списка не так давно фигурировали в материалах антимонопольщиков. Год назад УФАС возбудило два дела. Одно из них касалось ООО «Евроспецсервис», ООО «ЕСС», ООО «Торговый дом «Северо-Запад», ООО «Специализированная торговая компания». Как оказалось, они расположены по одному адресу, ведут совместную административно-хозяйственную деятельность и имеют общую функциональную структуру. Компьютеры сотрудников были объединены в локальную сеть и имели единый сервер. «Общая модель экономического поведения сводилась к поддержанию начальной (максимальной) цены контрактов в аукционах, – уточняло в декабре ведомство. – В результате компаниями были заключены контракты на общую сумму 5 664 655 руб., после исполнения которых был получен доход в размере 5 530 002 руб.».

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Вторая история касалась еще одного лидера рынка, АО «Фирма «Флоридан», а также ООО «Воскресенье» и ООО «КСП Василеостровского района», которые делили один ip-адрес, как и сотрудников. По подсчетам УФАС, с 2015-го по 2017 год «Фирма «Флоридан» и «Воскресенье» заключили контракты на общую сумму более 65,5 млн рублей, после исполнения которых получили доход свыше 52 млн. Компании, впрочем, успешно оспорили предписание антимонопольщиков в арбитраже, хотя суд и признал их взаимосвязь.

Вряд ли ФСБ ориентируется на медийную активность УФАС, но так уж вышло, что как раз 11 июля управление проводило пресс-конференцию, посвященную нарушениям при проведении госзакупок продуктов питания для образовательных учреждений. Обойти утренние новости спикеры не могли, общую интонацию можно охарактеризовать как «это только начало».

«Это единственная статья в УК, связанная с антимонопольным законодательством, – рассказал глава управления Вадим Владимиров. – Можно на пальцах одной руки посчитать дела по этой статье, которые были возбуждены и дошли до суда».

По словам экспертов, проблема, докатившаяся до статьи 178 УК в Колпино, характерна для любого района. «Сегодня в Петербурге общее количество учреждений, где осуществляются услуги по социальному питанию, более 2 тысяч, – обрисовала группу риска Анна Митянина. – Ежедневно в этих учреждениях пребывают более 1 миллиона человек, из которых почти 300 тысяч – воспитанники детских садов, а 500 тысяч – школьники».

Уголовное дело относится к контрактам, которые в 2016 году попали в анализ Центра общественного контроля, касался он всех районов. «Мы это подсветили, но нарушения так и продолжались, как мы видим, до 2018 года минимум, – рассказала «Фонтанке» глава центра Анна Филоненко. – Мы выявляли дробление конкурсов, заточку их под конкретного участника, аффилированность и сговор. Завышение цен иногда составляет 200%, разница в двух районах с одинаковой логистикой оказывалась многократной».

«Мы не кровожадны, но пример подать очень важно, – говорит Вадим Владимиров. – Сигнал рынку, некоторым управленцам, что может это дело закончиться печально, будет очень полезен».

Николай Кудин, «Фонтанка.ру»