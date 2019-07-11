В Госдуме поддержали законопроект о штрафе до 18 миллионов за отказ хранить персональные данные в России

Комитет Госдумы по информационной политике поддержал законопроект о финансовой ответственности за несоблюдение закона о локализации данных россиян. Отказ интернет-компаний хранить на территории России персональные данные пользователей в будущем может стоить до 18 миллионов рублей.

Как сообщает 11 июля «Дождь» со ссылкой на источник, Госдума примет законопроект в первом чтении уже в июле. Поправки в КоАП предложили внести единороссы Виктор Пинский и Даниил Бессарабов 13 июня. Они определяют ответственность за невыполнение оператором при сборе персональных данных россиян обязанности по обеспечению их хранения с использованием баз данных, находящихся на территории страны. Сам же закон вступил в силу еще в сентябре 2015 года.

За первое нарушение граждан предлагают наказывать штрафом от 35 до 50 тысяч рублей, должностные лица — от 200 до 500 тысяч, юридические — от 2 до 6 миллионов рублей. Повторное нарушение будет стоить куда дороже. Гражданским лицам — от 50 до 100 тысяч рублей, должностным — от 500 тысяч до миллиона, юридическим — от 6 до 18 миллионов рублей.