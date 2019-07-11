Бывшего депутата Госдумы от КПРФ обвиняют в вымогательстве 50 млн долларов у совладельцев Альфа-банка

Леонид Маевский, который был арестован в прошлом году, в ходе судебного разбирательства 11 июля был обвинен в вымогательстве денежных средств у совладельцев Альфа-банка, бизнесменов Петра Авена и Михаила Фридмана. Об этом пишет РИА Новости.

«Маевский … потребовал от Фридмана и Авена передачи ему ... 50 миллионов долларов... под угрозой распространения сведений, которые могут причинить существенный вред правам и законным интересам Фридмана и Авена», – цитирует агентство постановление следствия.

Какими именно сведениями располагал экс-депутат, пока не ясно, однако известно, что попытка вымогательства якобы повторялась несколько раз в период с 31 октября по 12 ноября 2018-го. Маевский может отправиться за решетку на срок до 15 лет.

В Альфа-банке не смогли оперативно дать комментарий в ответ на запрос РБК.

Напомним, что 58-летний Леонид Маевский заседал в Думе третьего созыва до 2003 года. Он представлял партию КПРФ. Известен он также и как бизнесмен. Так, в 2003-м Маевский купил компанию LV Finance, которая владела 25,1 % акций «МегаФона». Задержание депутата и его пресс-секретаря Максима Букина произошло в ноябре прошлого года. В карточке дела указано, что подозреваемых обвиняли по статье 163 УК РФ (вымогательство).