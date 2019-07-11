Не таможня, а проходной двор. Зеленый коридор в Домодедово открывался за валютные взятки

Десяти сотрудникам Домодедовской таможни предъявлено обвинение в шести эпизодах получения взятки. Они пропускали через зеленый коридор всех желающих, независимо от начинки чемоданов.

Как сообщает 11 июля СКР, под уголовное дело попали заместители начальников отделов специальных таможенных процедур поста «Аэропорт Домодедово» Домодедовской таможни ФТС России Константин Баграев и Олег Шевченко и еще восемь инспекторов.

По версии следствия, обвиняемые получали взятки от пассажиров, которые везли валюту и драгоценности сверх нормы и желали воспользоваться зеленым коридором. В частности, свободно вышла из терминала женщина, прилетевшая из Парижа с ювелирными украшениями и драгметаллами. За небольшую сумму ей оставили багаж и отпустили с миром.

«Аналогичным путем обвиняемые с ноября 2018-го по март 2019 года получали взятки в размере от 1 до 3 тысяч долларов США и от других лиц, уличенных в нарушении установленных правил декларирования валюты и иных предметов», – уточняет СКР.

Семь человек заключены под стражу, троих отпустили под домашний арест.