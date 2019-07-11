Возбуждено уголовное дело о мошенничестве с деньгами дольщиков ЖК «Город детства» под Петербургом

Правоохранительные органы уверены, что семейная пара, взявшая с покупателей 674 млн рублей, и не собиралась строить дома.

В четверг, 11 июля, возбуждено уголовное дело о мошенничестве с деньгами дольщиков. Речь идёт о жилом комплексе «Город детства» в Коммунаре Гатчинского района, который должна была, но так и не возвела компания «СНВ Северо-Запад». Следственное управление УМВД по Центральному району Санкт-Петербурга усматривает часть четвертую – особо крупные размеры — статьи 159 УК в отношении неустановленного круга лиц.

У правоохранителей пока сложилась такая картина произошедшего: руководители компании «СНВ Северо-Запад» примерно до мая 2017 года разработали план совершения преступления. Действуя согласно нему, они собрали деньги дольщиков, каждый из которых заплатил как минимум от 1 млн рублей. Клиенты считали, что покупают квартиры в одном из десяти жилых домов, но их, как уверены следователи, даже не собирались возводить.

Известно, что строительство ЖК «Город детства» началось в 2014 году, должно было закончиться в 2016-м, но приостановилось в 2015-м. Продано 419 квартир, за что отдано 674 млн рублей.

Реклама



Фактическими владельцами компании являются супруги Юлия и Сергей Таньковы. В прошлом году они даже бежали от начатого расследования из страны. Но месяца полтора назад их опрашивали в Управлении экономической безопасности петербургского главка. Девелоперы объясняли свой рабочий провал тем, что у них не вовремя закончилось разрешение на строительство объекта, после чего бизнес и рухнул. Кроме того, они показали на менеджеров, по поводу которых, впрочем, оперативники уверены, что те выполняли номинальную функцию.

Подробнее о том, повлияет ли уголовное дело на строительство жилого комплекса и почему строительные власти Ленобласти испытывают по этому поводу скепсис, читайте в материале 47news.