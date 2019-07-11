Петербуржцы застряли на острове Корфу из-за птицы, влетевшей в самолёт

Отдохнувшие петербуржцы застряли в аэропорту греческого острова Корфу из-за птицы, столкнувшейся с лайнером. С раннего утра 11 июля пассажиры сидят в здании воздушной гавани Керкиры.

Как сообщают читатели «Фонтанки», зарегистрированные на рейс 5791 авиакомпании «Россия» пассажиры ждут вылета с 9 утра. Из транзитной зоны их выпустили только для покупки еды и воды на 16 евро. Русскоговорящих представителей перевозчика в зале нет, люди находятся в неведении.

В пресс-службе авиакомпании «Россия» корреспонденту «Фонтанки» сообщили, что причиной задержки стала птица.

«При выполнении рейса Санкт-Петербург – Корфу рейсом 5791 произошло столкновение лайнера с птицей. По прилете в аэропорт греческого острова технические специалисты осмотрели воздушное судно, после чего авиакомпанией было принято решение о предоставлении пассажирам резервного воздушного судна. Для выполнения рейса 5792 из Корфу в Санкт-Петербург было направлено воздушное судно, которое вылетело из Внуково», – рассказала представитель авиакомпании.

Вероятно, эта задержка спровоцировала другую – в Пулково уже несколько раз переносится время вылета самолёта в Ларнаку. Борт «России» рейсом 5713 должен был вылететь в 12.30, однако информация на электронном табло аэропорта не раз обновлялась. На данный момент у пассажиров есть возможность вылететь в 19.30.