“Не оставить без внимания”. Выборы петербургского губернатора начали экспансию в регионы

Дачники потребовали защитить их право проголосовать. И горизбирком пошел им навстречу. Именно так власти объясняют, почему решили создать за пределами Петербурга втрое больше участков, чем планировали.

Эмин Джафаров/Коммерсантъ

Петербуржцы 8 сентября смогут выбрать себе губернатора и за пределами города. Горизбирком решил создать 92 избирательных участка в Ленинградской и Псковской областях, хотя изначально заявлялось о планах на 33. Парламентская оппозиция и наблюдатели предупреждают: организовать наблюдение вдалеке от Петербурга будет сложно.

Накануне, 10 июля, на пресс-конференции, посвященной ходу петербургской избирательной кампании, член президентского Совета по правам человека, москвич Александр Брод рассказал, что «буквально только что пообщался с руководителем сообщества представителей садоводческих и дачных товариществ». Поговорили они о так называемых «дачных» участках – избирательных комиссиях за пределами Петербурга, где уехавшие отдыхать смогут выбрать себе кандидатуру главы города. «Людей интересует вопрос расширения сети этих участков», – объявил Брод.

У председателя петербургской избирательной комиссии Виктора Миненко, который на той конференции присутствовал, сразу нашлось, что ответить. «Ваше мнение мы ценим высоко, – сообщил он Александру Броду. – Мы давно прорабатываем этот вопрос. Изначально мы пришли к выводу, что на территории Ленинградской области можем образовать только 33 полнокровных участка. Но с учетом того, что общественность нам сигнализирует и говорит, что географию необходимо расширить, вместо 33 участков в Ленинградской области мы образуем 72».

Но и на этом Виктор Миненко не остановился: «Изучая массив других субъектов, мы увидели, что в Псковской области порядка 45 тысяч домовладений петербуржцев. Мы не можем оставить их без внимания. И по согласованию с избирательной комиссией Псковской области создадим там 20 участков. Чтобы петербуржцы смогли полнокровно реализовать свое избирательное право».

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Уже утром 11 июля на заседании городской избирательной комиссии появился проект решения, согласно которому участки появятся в 61 садоводстве Ленобласти (в самых крупных – по несколько штук) и в 12 районах Псковской – причем не только в районных центрах, но и в деревнях.

Для многих участников политического процесса это решение стало неожиданностью. Вопрос о том, сколько именно «дачных» участков должно появиться за пределами Петербурга, в избирательной комиссии обсуждали несколько месяцев. И все это время, как заявил «Фонтанке» член горизбиркома Юрий Кузьмин, в городское управление по садоводству от дачников поступала «масса обращений» с просьбой создать как можно больше избирательных комиссий.

Однако запрос общественности, которым объяснили расширение числа отдаленных участков, выглядит рукотворным: все (а их двое), кто заявил о такой необходимости, так или иначе связаны с городскими властями. Глава управления садоводства и огородничества Смольного Андрей Лях - входит в политсовет городского отделения «Единой России». А член СПЧ Александр Брод возглавляет «рабочую группу по развитию институтов гражданского общества» при петербургской администрации (эта структура появилась по инициативе вице-губернатора по внутренней политике Любови Совершаевой в первые же дни ее работы в этой должности). Ему уже приходилось публично высказываться в поддержку позиции Смольного. После согласованного первомайского шествия по Невскому проспекту, которое закончилось массовыми задержаниями, именно Александр Брод публично возложил вину за беспорядки на «провокаторов» из числа демонстрантов. Что противоречило позиции Совета по правам человека, заявившем о «грубом нарушении» конституционных прав участников шествии сотрудниками полиции.

Получить комментарий Александра Брода по поводу «дачных» избирательных участков «Фонтанке» не удалось: его телефон был отключен. Не смог прокомментировать ситуацию и Андрей Лях.

Объяснив необходимость создания «дачных» участков тем, что «каждый голос – на вес золота», Виктор Миненко не расшифровал, почему особую защиту горизбирком решил предоставить избирательным правам лишь тех, кто предпочитают отдыхать в Псковской области, а не в Новгородской, не в Карелии, не в Финляндии, например.

Впрочем, по словам Миненко, Новгородская в сентябре будет занята организацией собственных выборов, в то время как избирком Псковской области вызвался помочь петербургским коллегам. Мы связались с председателем этого избиркома – Михаил Иванов заверил «Фонтанку», что участки появятся именно в тех районах псковской земли, где петербургских дачников больше всего. Документов, которые подтвердили бы его слова, у него не оказалось.

Каждый участок, который появится за пределами Петербурга, прикрепят к одному из территориальных избиркомов (ТИК) города. При этом все псковские участки достанутся ТИКу №23 во Фрунзенском районе.

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Этот район возглавляет бывший вице-губернатор по внутренней политике Константин Серов. По словам Юрия Кузьмина, решение о том, какой ТИК будет курировать конкретные участки, принимали, учитывая профессионализм председателя. Территориальный избирком №23 возглавляет Михаил Левин (получил эту должность после назначения Серова). Советником Серова, когда тот занимал должность внутриполитического вице-губернатора, был политтехнолог Александр Серавин. Сейчас Серавин занимается полевой частью избирательной кампании Александра Беглова. Он же в 2018 году вел кампанию врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Сторонники создания «дачных» участков ссылаются на опыт Москвы: там на выборах мэра в прошлом году желание проголосовать за пределами города выразили 125 тысяч человек, и голоса более 80 тысяч посчитали на участках. Столичный опыт показывает, что явка на «дачных» участках может существенно превышать среднюю по региону – в первопрестольной в выборах дошли до урн около 30% избирателей, а на участках за пределами столицы – больше 70%.

«Ничего удивительного в такой высокой явке нет. Списки избирателей на таких участках формируются в заявительном порядке с помощью системы «Мобильный избиратель»: в них попадают только те, кто сам решил, кто хочет отдать голос не там, где зарегистрирован, а в другом месте. А раз человек нашел время внести себя в список, значит, и на участок придет», – говорит член петербургской избирательной комиссии Дмитрий Краснянский.

Как заявил накануне Виктор Миненко, только в Ленинградской области 8 сентября будет находиться около 200 тысяч петербуржцев – это 5% от всех избирателей в городе.

При этом с формированием списков желающих проголосовать через систему «Мобильный избиратель» в Петербурге уже были проблемы: в 2018 году, на президентских выборах, нашлось немало «открепленных» в другие регионы без собственного волеизъявления. Таким образом число избирателей в Петербурге могло быть искусственно занижено, а процент явки оказался выше, чем на самом деле.

«О том, что массовые фальсификации с системой «Мобильный избиратель» были в Петербурге на выборах в марте прошлого года, говорил даже Центризбирком, но причины не были вскрыты, виновные не были наказаны. Поэтому опасность может крыться где угодно, – говорит член горизбиркома от «Яблока» Наталья Покровская. – Кроме того, очевидно, что наблюдение на удаленных участках будет реализовать сложно: нужно будет оплатить наблюдателям дорогу, питание, жилье. Сторонники создания «дачных» участков говорят о том, что заботятся об избирательных правах петербуржцев, но право наблюдать – это тоже избирательное право».

Мария Карпенко, "Фонтанка.ру"