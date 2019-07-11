Аэропорт Хельсинки за полгода принял 10,6 млн человек. Пассажиропоток из России вырос на 16%

Главный воздушный хаб Финляндии Хельсинки-Вантаа за первое полугодие 2019-го нарастил пассажиропоток на 5%, до 10,6 млн человек, из них 82% путешествовали регулярными международными рейсами. Об этом 11 июля сообщает оператор финских аэропортов Finavia.

При этом пассажиропоток из России увеличился на 15,9%.

Также в июне был поставлен рекорд по числу принятых путешественников за сутки – в самый загруженный день через аэропорт прошли 74 тыс. пассажиров. Для сравнения: средний дневной показатель января–июня – 58 тысяч.

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Быстрыми темпами аэропорт наращивает и число транзитных туристов (+15% к прошлому году). Как перевалочный пункт Хельсинки используют авиапассажиры из Японии, Германии, Швеции и Китая. Азиатское направление развивается особенно стремительно: в апреле авиакомпания Tibet Airlines начала осуществлять прямой рейс из Цзинаня, в конце июня авиакомпания Juneyao Air открыла прямой рейс из Шанхая. На сегодняшний день регулярные перелеты из Хельсинки осуществляются в 8 городов Китая. Осенью будут добавлены еще три еженедельных рейса в новый международный аэропорт Пекина Дасин. Начиная со следующего зимнего сезона в течение всего года будут выполняться рейсы из Хельсинки в Гуанчжоу в Китае. Также в начале июня Air Serbia открыла маршрут Белград – Хельсинки.

Хельсинки-Вантаа является ведущим транзитным аэропортом Северной Европы для дальних перевозок. В 2017 году пассажиропоток Хельсинки-Вантаа превысил 18 млн человек. Доход Finavia составил 374 миллиона евро. В 2018-м был установлен очередной рекорд – трафик достиг почти 21 млн человек. Для сравнения: в 2018 году петербургским аэропортом Пулково воспользовались 18,1 млн человек, а в январе – мае 2019-го – около 6,8 млн человек (+12,3%). Показатель достиг рекордных отметок и даже превысил лимит. Итоги работы в первом полугодии наш аэрохаб откроет на следующей неделе. По прогнозам, к 2023 году пассажиропоток может увеличиться до 25 миллионов.

В аэропорту Хельсинки сейчас проходит масштабная реконструкция стоимостью миллиард евро. В мае там открылось Западное крыло. Завершить работы планируется в конце 2019 года.