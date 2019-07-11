«Ощущение, что на него самолёт упал». На Киевском шоссе после телефонного разговора УАЗ поймал шаланду

Большегруз и внедорожник столкнулись днем 11 июля на Киевском шоссе в Лужском районе Ленобласти. УАЗ от удара просто выбросило за отбойник, а водителя – из салона.

Авария произошла около 15 часов на 11-м километре Киевского шоссе, в районе садоводческого массива «Мшинская», сообщает 47News со ссылкой на ГИБДД. По предварительным данным, пожилой водитель УАЗа остановился, чтобы поговорить по телефону, а когда после стал выруливать обратно на трассу, его снесла шаланда.

От удара внедорожник выкинуло за металлический отбойник. Разбитая машина приземлилась набок. «Просто в хлам. Такое ощущение, что на него самолёт упал», – отметил один из очевидцев.

Водителя выбросило из салона автомобиля на обочину, пишет в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидица Анна. «Машина в хлам, человек без видимых повреждений», – добавляет она. По данным 47News, мужчину госпитализировали с относительно несерьёзными травмами.

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Большегруз после столкновения ушел в кювет. «Проезжали мимо, видели мужчину, по обочине шел, шатался, сами удивились, как он цел...» – пишет очевидица Ольга. «По обочине ходил водитель фуры. Водитель УАЗа лежал на обочине», – уточняет Анна.

Обстоятельства ДТП уточняются.