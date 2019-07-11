В центре Госэкспертизы смена руководителя. После письма Следкома Юдин покидает пост директора

По информации «Фонтанки», в подведомственном Госстройнадзору Петербурга ГАУ «Центр государственной экспертизы» в ближайшие дни сменится руководство. Директор Игорь Юдин доработает на посту только до конца недели.

Источники нашего издания 11 июля сообщают, что освободившееся кресло руководителя может занять бывший сотрудник центра Ирина Косова. Она при одном из предшественников Юдина — Станиславе Логунове — работала замруководителя центра и возглавляла отдел охраны окружающей среды. Логунов покинул пост в 2012 году, пересев в кресло замдиректора департамента государственного заказчика капитального строительства Минобороны. После его ухода ЦГЭ покинула также и Косова.

Напомним, в феврале 2019 года стало известно об интересе правоохранительных органов к тратам на командировки Юдина. Так, глава ГЦЭ проживал в номерах стоимостью 20–45 тысяч рублей в сутки и с комфортом катался в столицу. Билеты на поезд «ГРАНД» обходились в 20–22 тысячи рублей, «Сапсан» – 8–17 тысяч рублей. По словам чиновника, впоследствии в бюджет учреждения вернулось порядка 440 тысяч рублей.

Кроме того, в июне присмотреться, соответствует ли занимаемой должности Юдин, вице-губернатора Николая Линченко попросил Следственный комитет. СК, как писала «Фонтанка», провел проверку в отношении директора центра и установил его вину в халатности. Однако дело было закрыто из-за истечения предельного срока привлечения к уголовной ответственности.