В Перми полыхает рынок. Горят уйгурская кухня и самогонные аппараты

Центральный рынок горит в Перми днём 11 июля. Огонь охватил несколько зданий, а клубы чёрного дыма видно из разных районов города.

Как сообщает сайт регионального МЧС, сообщение о возгорании поступило на пульт дежурных в 15.48 по московскому времени. Портал Properm.ru пишет, что на улице Эпроновской горят здания 13, 15 и 15а. По данным 2ГИС, в них находятся кафе «Уйгурская кухня», бильярдный клуб, магазин электротоваров и компания «Самогонный двор».