«Это вообще мусульманское блюдо». Пермская епархия хочет заявить в полицию из-за рекламы шаурмы

Пермская епархия намерена заявить в полицию на владелицу кафе «Шаурма не за горами», в рекламе которой изображена девушка с крыльями и нимбом из фастфуда.

Об этом 11 июля сообщает TJ со ссылкой на секретаря Пермского епархиального управления Андрея Литовку.

Возмутительный, по мнению представителей РПЦ, рекламный баннер появился в «ВКонтакте». Фото сопровождалось подписью: «Нет смысла быть мученицей ПП, когда есть божественно вкусная "Шаурма не за горами", где можно поддаться искушению без греха для фигуры». Сейчас спорный пост удалён.

«Мы, конечно, с крестными ходами вокруг заведения ходить не будем, но адекватный ответ дадим. Шаурма – это вообще мусульманское блюдо. Почему же нашу религию используют?» – сказал Литовка.

Реклама



Хозяйка заведения Вероника Бурдина рассказала, что не хотела никого оскорбить, так как сама крещёная и уважительно относится ко всем религиям. Рекламу она придумала сама и осознавала её пикантность.

«Есть устоявшиеся шаблоны, которые можно встретить в Интернете, вроде "божественной шаурмы". Есть группы, где обсуждают вкусы шаурмы в Перми и других городах. Нам эти шаблоны навеяли такие картинки, мы от них и стали отталкиваться», – рассказала Бурдина.

Баннер также задел чувства протоиерея Всеволода Чаплина. Он назвал рекламу «дурновкусием и безнравственным желанием заработать».

Стоит отметить, что реклама кафе «Шаурма не за горами» не в первый раз играет на чувствах пермяков. Официальная группа транслирует обнажённых девушек, прикрытых картошкой фри, фотожабы с городскими памятниками в виде шаурмы.