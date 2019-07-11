ЖК «Зеленый квартал» аккредитован по программе военной ипотеки

Setl City

Кредит предоставляет Банк «Санкт-Петербург». Предложение доступно клиентам «Петербургской Недвижимости».

Купить квартиру по программе «Военная ипотека» от ПАО «Банк «Санкт-Петербург» можно при условии внесения первоначального взноса от 15% от стоимости квартиры. Сумма кредита от 500 тыс. руб. Максимальная сумма рассчитывается исходя из размера процентной ставки, срока кредита и размера ежемесячного аннуитетного платежа. Процентная ставка составляет от 10,75% годовых. Банк выдает кредит на срок от 1 года до 20 лет (не может превышать срок, на который военнослужащему будет предоставлен ЦЖЗ, согласно Свидетельству о праве Участника НИС на получение средств целевого жилищного займа). С условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.bspb.ru

«Зеленый квартал на Пулковских высотах» – проект Setl Group, который строится в престижном Московском районе, в 20 минутах езды от станции метро «Московская». В составе жилого комплекса возводятся дома высотой всего 4 этажа с мансардами и террасами.

Название квартала говорит само за себя: здесь будут высажены яблоневый, вишневый и сиреневый сад, а также четыре аллеи и еловый сквер. В проекте также предусмотрена вся необходимая инфраструктура: две школы, два сада, медцентр, шахматный клуб, магазины и кафе на первых этажах домов. Среди планировок представлены варианты от студий до просторных трехкомнатных.

В июле квартиру в жилом комплексе можно приобрести на особых условиях. При покупке студии и однокомнатной «Петербургская Недвижимость» предоставляет скидку 50 тысяч руб., для покупателей двухкомнатных скидка составит 100 тысяч руб., а трехкомнатных – 150 тысяч руб*. Кроме того, при одновременном приобретении квартиры и паркинга клиенты получают скидку 100 тысяч рублей на машино-место**.

«Петербургская Недвижимость» предлагает квартиры от 40 застройщиков и выступает эксклюзивным продавцом всех проектов Setl Group.

*Сроки предложения: с 01.07.2019г. по 29.07.2019г. Скидки предоставляются компаниями Застройщиками, входящими в холдинг Setl Group при условии заключения Договора участия в долевом строительстве или Соглашения о перемене лица в обязательстве. Характеристики передаваемой квартиры указаны в Договоре. Количество квартир ограничено. Подробнее с условиями предложения можно ознакомиться по тел. 33-55555. **Предложение действительно с 05.07.2019г. до 29.07.2019г. Предложение «Скидка 100 тысяч на паркинг» действует при условии заключения Договора участия в долевом строительстве на приобретение квартиры и машино-места в ЖК «Зеленый квартал на Пулковских высотах». Скидка в размере 100 тысяч рублей предоставляется застройщиком. Количество квартир и машино-мест ограничено. Подробности предложения на сайте www.3355555.ru.

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» лицензия Центрального банка №436 от 31.12.2014г.

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК «Зеленый квартал» – застройщик ООО «АРТ«Созидание», проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/green-kvartal/declarations