Уровень радиации превышен в 800 тысяч раз: затонувшая атомная подлодка «Комсомолец» «фонит» сильнее, чем сообщалось ранее

Норвежский Институт морских исследований 11 июля подтвердил появившуюся в СМИ информацию о том, что у затонувшей 30 лет назад подводной лодки «Комсомолец» наблюдается повышенный радиационный фон. Но не в 100 тысяч раз выше нормы, а еще в восемь раз больше.

«Несколько образцов, отобранных внутри и вокруг вентиляционной трубы на потерпевшей крушение подводной лодке, показали повышенный уровень радиоактивного цезия, который намного выше, чем обычно есть в Норвежском море. Максимальный уровень, измеренный в образце, был в 800 тысяч раз выше нормы», – говорится в заявлении института.

Несмотря на то, что на подводном корабле до сих пор находятся ядерный реактор и вооружение, ученые добавили, что другие образцы из той же трубы не показали настолько высоких уровней и нет никакой опасности для людей или рыб.

Реклама



Ранее норвежцы показали уникальные кадры — как выглядит лежащий на глубине более 1600 метров «Комсомолец» спустя три десятка лет после катастрофы. Прочнейший корпус до сих пор выглядит внушительно.

Подлодка К-278 «Комсомолец» затонула 7 апреля 1989 года после того, как на борту возник пожар. В результате катастрофы 42 человека погибли, 27 смогли спастись.