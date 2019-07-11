«Дальше пошли». На смотре морских вооружений вице-премьер по обороне отмахнулся от проекта ненужного авианосца
В Петербурге провалилась попытка заработать очки на «авианосно-крейсерской» теме. Зампредседателя кабмина Юрий Борисов отказался даже смотреть на проект авианосца от Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).
Представительская делегация обозрела стенды девятого международного военно-морского салона после церемонии открытия, которая прошла в «Ленэкспо» 11 июля. Ожидалось, что ключевой гость — заместитель председателя правительства по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов уделит внимание проекту авианосного крейсера «Ламантин». Накануне тот был презентован прессе Невским проектно-конструкторским бюро, входящим в состав ОСК.
Как передаёт корреспондент «Фонтанки», у «Ламантина» дежурили фотографы, собираясь снять исторические кадры, но Борисов к авианосцу не подошёл.
В многоголосном гуле выставки репортеру «Регнума» удалось расслышать диалог главы ОСК Алексея Рахманинова и вице-премьера Борисова.
«Дальше пошли», – ответил тот на предложение президента корпорации порассуждать у макета авианосца.
Занятно, что у стендов других корпораций Юрий Борисов и главком ВМФ Николай Евменов задерживались. В том числе, вип-делегация больше пяти минут стояла у макета авианосца «Шторм», первоначальный проект которого Крыловский научно-исследовательский центр презентовал в 2013 году.
Главком ВМФ адмирал Евменов за день до официального открытия выставки заявил, что однажды военно-морской флот России пополнится современным авианосцем, но добавлять к будущему эпитет о скорости он не рекомендовал.
Единственный в составе российского флота авианосец «Адмирал Кузнецов» был построен в 1987 году и сейчас находится на модернизации.
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Справка:
Девятый Международный военно-морской салон в Петербурге проходит с 10 по 14 июля. Открывали выставку врио губернатора Александр Беглов, президент ОСК Алексей Рахманов, заместитель председателя правительства по вопросам ОПК Юрий Борисов и заместитель министра промышленности и торговли Олег Рязанцев. Всего для участия в Салоне прибыли 48 делегаций из 35 стран. У причалов Морского вокзала гостей салона ждут более 30 кораблей, катеров и судов из состава Военно-морского флота, пограничной службы ФСБ России и предприятий - участников салона. Попасть можно будет практически на все, кроме «Адмирала Касатонова», который пока не передан флоту.