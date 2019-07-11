«Дальше пошли». На смотре морских вооружений вице-премьер по обороне отмахнулся от проекта ненужного авианосца

В Петербурге провалилась попытка заработать очки на «авианосно-крейсерской» теме. Зампредседателя кабмина Юрий Борисов отказался даже смотреть на проект авианосца от Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

Представительская делегация обозрела стенды девятого международного военно-морского салона после церемонии открытия, которая прошла в «Ленэкспо» 11 июля. Ожидалось, что ключевой гость — заместитель председателя правительства по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов уделит внимание проекту авианосного крейсера «Ламантин». Накануне тот был презентован прессе Невским проектно-конструкторским бюро, входящим в состав ОСК.

Как передаёт корреспондент «Фонтанки», у «Ламантина» дежурили фотографы, собираясь снять исторические кадры, но Борисов к авианосцу не подошёл.

В многоголосном гуле выставки репортеру «Регнума» удалось расслышать диалог главы ОСК Алексея Рахманинова и вице-премьера Борисова.

Реклама



«Дальше пошли», – ответил тот на предложение президента корпорации порассуждать у макета авианосца.

Занятно, что у стендов других корпораций Юрий Борисов и главком ВМФ Николай Евменов задерживались. В том числе, вип-делегация больше пяти минут стояла у макета авианосца «Шторм», первоначальный проект которого Крыловский научно-исследовательский центр презентовал в 2013 году.

Главком ВМФ адмирал Евменов за день до официального открытия выставки заявил, что однажды военно-морской флот России пополнится современным авианосцем, но добавлять к будущему эпитет о скорости он не рекомендовал.

Единственный в составе российского флота авианосец «Адмирал Кузнецов» был построен в 1987 году и сейчас находится на модернизации.