ЕС снял санкции с Януковича

Суд Европейского Союза принял решение аннулировать ограничения в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича, его сына и нескольких соратников.

«Cуд отменяет меру по замораживанию средств семи членов бывшего правящего класса Украины, в том числе Виктора Януковича, бывшего президента», – сообщается 11 июля в решение ЕС.

Санкции также сняты с Януковича-младшего, экс-премьера Сергея Арбузова, бывшего генпрокурора Виктора Пшонки и других.

О намерении отменить ограничения ранее заявила пресс-секретарь генпрокурора республики Лариса Сарган.

Реклама



Санкции в отношении Виктора Януковича были введены в 2014 году после того, как в Киеве возбудили уголовные дела о растрате госсредств и незаконном выводе денег в другие страны. В марте 2019-го ЕС продлил до 2020 года санкции против Януковича и 11 чиновников.