Очевидцы, работники АЗС и водитель Водоканала тушили машину после массового ДТП на Парашютной

На севере Петербурга днем 11 июля после ДТП пришлось тушить автомобиль. Очевидцы и проезжавшие мимо водители пришли на помощь и справились еще до приезда пожарных.

О произошедшем сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». По их словам, на перекрестке Парашютной улицы и Дороги в Каменку произошла массовая авария. Одним из участников ДТП стал автомобиль аварийной службы АСУДД.

После столкновения в моторном отсеке одной из разбитых машин произошло возгорание. Очевидцы стали тушить автомобиль: останавливались водители, прибежали сотрудники расположенной неподалеку АЗС.

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«Спасибо водителю Водоканала за то, что остановился и потушил. Много проезжающих водителей останавливались, вытаскивали огнетушители, помогали. Работник заправки "Шелл" очень оперативно принёс огнетушитель и тоже помогал тушить», – пишут в группе.

«Мы 5 огнетушителей в никуда опустошили, только Водоканал и помог сохранить остатки авто», – добавляет очевидец Иван.

Из-за аварии затруднено движение. По данным «Яндекс.Пробок», наиболее плотно на Дороге в Каменку со стороны Суздальского шоссе.