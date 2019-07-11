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Происшествия
11.07.2019 16:43
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Основатель ГК «Единые решения» Владимир Артеев заключил сделку со следствием. Он признал хищения и подкуп чиновников Смольного

В Петербурге начались послабления для 19 участников группы, обвиняемой в масштабных хищениях на строительных госконтрактах Смольного. Бывший юрист администрации города освобожден из СИЗО, а с братом экс-председателя комитета по строительству следствие пошло на сделку.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 11 июля, городской суд изменил меру пресечения Евгению Николаенко, работавшему начальником юридического управления комитета по строительству и обвиняемому в мошенничестве и получении взятки почти в 3 миллиона рублей

Николаенко освободили из СИЗО и наложили запрет на определенные действия. Закон предполагает, что обвиняемого могут ограничить в выходе за пределы квартиры в определенное время и сузить круг его общения. В целом эта мера пресечения куда мягче домашнего ареста и немногим суровее подписки о невыезде.

Второй фигурант дела, основатель ГК «Единые решения» и брат бывшего председателя комитета по строительству Петербурга Владимир Артеев, дышит еще свободнее. С ним заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, предполагающее признание вины в мошенничестве и дачу показаний против подельников.

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Всего по делу проходят 19 фигурантов, в том числе бывший председатель комитета по строительству Ленобласти Виталий Жданов. В настоящее время он находится под домашним арестом.

По версии следствия, группа чиновников и бизнесменов совершала хищения при исполнении госконтрактов, в частности на строительстве школы на Туристской улице. Дело возбуждено 8 апреля 2016 года Следственным комитетом Омской области по факту хищения денежных средств сотрудниками компании «Современные технологии строительства». Она принадлежала Владимиру Артееву и участвовала в Омске в госзакупках. Например, должна была построить поликлинику за полмиллиарда, но ушла с объекта и попала в реестр недобросовестных поставщиков. С омским делом впоследствии объединились петербургские.


© Фонтанка.Ру

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