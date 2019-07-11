Пожар на ТЭЦ в Мытищах потушили спустя четыре часа

В Мытищах потушен пожар на территории ТЭЦ-27 и в близлежащих зданиях. Площадь возгорания составила 1,4 тысячи квадратных метров, сообщает региональный главк МЧС.

«В 15.43 объявлена ликвидация открытого горения на станции высокого давления, в административном здании и в производственно-административном здании общей площадью 1400 квадратных метров», – сказал собеседник агентства РИА Новости днем 11 июля.

Напомним, первая заявка о происшествии у ТЭЦ поступила вскоре после 11 утра. По предварительным данным, причиной стал прорыв на газопроводе. В небо взметнулся факел высотой 50 метров. Есть информация о погибшей женщине, работавшей в охране. Еще 13 человек пострадали.

СК возбудил уголовное дело, огонь нанес ущерб в 150 млн рублей.

Природный газ – основной источник топлива на ТЭЦ.