Утка на поводке помогает собирать милостыню в метро Петербурга. Под землю птица попадает нелегально

Среди пассажиров петербургской подземки заприметили утку. Хозяйка держит птицу на привязи и пытается на ней заработать.

Фотографию утки на поводке опубликовали пользователи в социальной сети 11 июля. На снимке кряква порядочной упитанности совершает прогулку по поезду метрополитена. К лапе птицы привязана бечёвка, которую держит женщина с кружкой для сбора мелочи.

«Эта женщина с уткой каждый день милостыню собирает», — пишут пользователи социальной сети.

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В пресс-службе метро Северной столицы «Фонтанке» рассказали, что, скорее всего, утка попадает под землю не на своих лапах. Иначе бы её вместе с хозяйкой остановили дежурные по станции, так как правила подземки обязывают перевозить питомцев в переносках.