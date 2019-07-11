«Это может быть интересно». Путин согласился на предложение Зеленского решить, «чей Крым»

Президент России одобрил инициативу своего украинского коллеги по проведению встречи с участием руководителей США, Великобритании, Германии и Франции.

«Мы никогда не отказывались ни от одного из предложенных форматов, в том числе от расширения нормандского формата. И это [предложение Зеленского] тоже может быть интересным», – цитирует 11 июля заявление Владимира Путина ТАСС.

По его словам, такая встреча должна быть хорошо подготовлена. Также Путин считает, что говорить об урегулировании кризиса на Донбассе «более или менее» можно будет после того, как на Украине сформируют правительство и проведут выборы в парламент.

«Я не знаю, как реагируют [на это приглашение] другие участники предложенного формата», – отметил Путин, комментируя желание Зеленского привлечь в качестве участников обсуждения США, Великобританию, Германию и Францию.

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Напомним, что 8 июля Владимир Зеленский обратился к Владимиру Путину с инициативой встретиться в Минске при наблюдении президента США Дональда Трампа, уходящей со своего поста премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, канцлера Германии Ангелы Меркель и французского президента Эмманюэля Макрона. «Нужно обсудить, чей Крым и кого там нет в Донбассе», – так круг основных вопросов очертил Зеленский.