Горизбирком попросит суд наказать секретаря избиркома МО «Екатерингофский» после жалобы кандидатов из штаба Навального

Городской избирком попросит суд привлечь к ответственности секретаря избирательной комиссии муниципалитета «Екатерингофский» Лидию Островскую. Такое решение ГИК принял на заседании 11 июля.

На Островскую пожаловались выдвинутые в «Екатерингофском» Александр Шуршев (руководитель петербургского штаба сторонников Алексея Навального) и Полина Костылева. По закону каждый кандидат имеет право назначить в комиссию, которая отвечает за проведение выборов в его округе, по одному члену с правом совещательного голоса. Однако секретарь избиркома в «Екатерингофском» Лидия Островская трижды отказалась принять у Александра Шуршева и Полины Костылевой необходимые для этого документы. Вместо этого она предложила опустить документы в почтовый ящик, который находится в парадной соседнего дома.

«Никакой гарантии при этом, что документы не потеряются и будут зарегистрированы, нет, а у кандидатов не остается никаких подтверждений тому, что они действительно передали документы», – указали авторы жалобы и попросили привлечь к административной ответственности и секретаря комиссии, и ее председателя Ксению Недбайло.

Горизбирком удовлетворил жалобу оппозиционеров, но лишь частично. Бездействие секретаря муниципальной комиссии ГИК признал незаконным, но протокол об административном правонарушении решил составить только в отношении секретаря. Протокол предстоит рассмотреть суду. Если суд привлечет Лидию Островскую к ответственности и решение вступит в силу, она лишится полномочий и еще год не сможет быть членом избирательной комиссии.

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Избирком Екатерингофского округа – один из самых скандальных. Недавно полиции пришлось опечатать его здание, поскольку сотрудники его покинули, оставив открытым. Так в избиркоме отреагировали на просьбу делегированных кандидатами от оппозиции членов с правом совещательного голоса ознакомиться с избирательными документами. Еще раньше кандидаты испытывали трудности с тем, чтобы подать в ИКМО документы для регистрации: однажды всех их эвакуировала из здания избиркома полиция под предлогом угрозы взрыва, хотя сами сотрудники муниципалитета остались в здании.

«Фонтанка» подробно писала о том, как по абсурдным причинам не дают зарегистрироваться на муниципальных выборах в Петербурге.