Происшествия
Пожар на ТЭЦ в Мытищах стал основанием для уголовного дела. Ущерб оценили в 150 млн рублей
Следственный комитет России расследует сегодняшний пожар в Подмосковье, который унес жизнь одного человека и стал причиной для точечных отключений электроэнергии.
«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Московской области по факту пожара, произошедшего на территории ТЭЦ-27 в городском округе Мытищи, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 217.1 УК РФ (нарушение требований обеспечения безопасности и защищенности объектов топливно-энергетического комплекса)», – сообщает 11 июля СК РФ.
Максимальное наказание по этой статье составляет до трех лет лишения свободы.
На месте происшествия работают следователи и криминалисты, чтобы установить причину возгорания. Для этих целей также опрашиваются свидетели.
Ущерб, причиненный ООО «Навигатор», оценен в 150 миллионов рублей.
Справка:
11 июля около 11.00 мск произошло возгорание газопровода, осуществляющего подачу газа на ТЭЦ-27 ПАО «Мосэнерго». Данный газопровод не принадлежит «Мосэнерго», возгорание, утверждало предприятие, произошло за пределами территории станции. Генерирующее оборудование ТЭЦ-27 не пострадало. Трансформатор, о возгорании которого сообщили некоторые СМИ, также не принадлежит «Мосэнерго» и находится за пределами станции. Среди персонала ТЭЦ-27 пострадавших нет. При ЧП погибла женщина-охранник.
МЧС ранее сообщило о 13 пострадавших, хотя СК РФ заявил, что количество «уточняется».