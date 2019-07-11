Пожар на ТЭЦ в Мытищах стал основанием для уголовного дела. Ущерб оценили в 150 млн рублей

Следственный комитет России расследует сегодняшний пожар в Подмосковье, который унес жизнь одного человека и стал причиной для точечных отключений электроэнергии.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Московской области по факту пожара, произошедшего на территории ТЭЦ-27 в городском округе Мытищи, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 217.1 УК РФ (нарушение требований обеспечения безопасности и защищенности объектов топливно-энергетического комплекса)», – сообщает 11 июля СК РФ.

Максимальное наказание по этой статье составляет до трех лет лишения свободы.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты, чтобы установить причину возгорания. Для этих целей также опрашиваются свидетели.

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Ущерб, причиненный ООО «Навигатор», оценен в 150 миллионов рублей.