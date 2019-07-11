Какие школы ждут наших детей

Советская модель школы, где мы все учились, постепенно отходит в прошлое. Сегодня к учебному пространству предъявляют новые требования и стандарты. Выясняем, как выглядят школы настоящего и будущего, и смотрим на основные тренды архитектуры и построения внутреннего пространства.

ГК «Ленстройтрест», будущая школа в голландском квартале «Янила»

Здания школ в любом российском городе безошибочно можно определить на глаз – во внешнем оформлении идея уравнивания, чего-то одинакового, типового и коллективного. Сегодня лидер и революционер в плане подхода к школьному проектированию и переформатированию – Финляндия. И многие новшества, которые применяют там, становятся символами новой современной школы.

Открытость

Именно тренд к открытости подразумевает свободный доступ к обучению и любым учебным и общественным помещениям. Новая школа объединяет публичность и возможность уединения. Например, каждый ученик может рассчитывать на личное пространство, имея индивидуальные шкафчики в раздевалке. В старой школе поговорить на перемене можно было, либо оставаясь в классе, либо в шумном коридоре, где все обычно бегают. Узкие коридоры и посиделки на подоконниках, потому что больше негде, уходят в прошлое. Теперь все чаще внутри школьных помещений формируются зоны для отдыха, причем, как активного, так и спокойного. Огромную роль в этом играют дворики с зелеными зонами и площадками, в том числе и внутренние пространства, куда можно выйти в перемену. Школьная библиотека, куда надо было записаться и завести карточку, трансформируется в медийное пространство с доступом к технике, с возможностью отдыха и учебы в расслабленной обстановке.

ГК "Ленстройтрест", будущая школа в голландском квартале "Янила"

Гибкость и креативность

Все большую популярность набирает возможность менять пространство под потребности учебного процесса, когда класс легко превращается в лекторий, библиотека обрастает зонами отдыха. Мобильный интерьер дает простор фантазии и позволяет ученикам решать различные задачи. Мебель легко передвинуть или трансформировать, она легкая и часто на колесиках. Классы становятся диверсифицированными пространствами без привычных рядов из столов и стульев, они меняются в зависимости от задач и времяпрепровождения.

Немалую роль в творческом настрое и создании более комфортной обстановки играют фасады здания и даже сама форма помещений. Фасад школы может быть ярким, оригинальной формы или с необычными элементами. В разных стилях могут быть оформлены классы и места общего пользования. В делении на различные зоны также помогают цвет, свет, фактура материалов.

Уход от традиционности

Сегодня европейские тренды в строительстве социальной инфраструктуры все чаще можно встретить в новых районах нашей страны. Так, опыт скандинавских соседей взял на вооружение застройщик голландского квартала «Янила» под Петербургом. Здесь началось строительство школы, которая будет рассчитана на весь микрорайон Янино Всеволожского района. ГК «Ленстройтрест» еще на этапе проектирования постаралась учесть требования к современным образовательным учреждениям. Особое значение было уделено оформлению фасадов и внутренних пространств, а также безопасности воспитанников и созданию максимально комфортных условий для обучения.

ГК "Ленстройтрест", будущая школа в голландском квартале "Янила"

Будущая школа представляет собой комплекс зданий высотой от одного до четырех этажей и вместит 825 учеников, для которых предусмотрены 33 класса (12 для начальной школы, 15 – для основной, 6 – для средней). Вход в корпус начальной школы будет отдельный, здесь даже предусмотрены спальни, а также помещения продленного дня. В физкультурно-оздоровительном блоке предусмотрены большой и малый спортивные залы, гимнастическое оборудование, силовые тренажеры, шведские стенки, турники и хореографические станки. На прилегающей территории разместится школьный стадион, комбинированная площадка для спортивных игр, дорожка для прыжков в длину и площадка для прыжков в высоту, 3 беговые дорожки, площадки для игры в волейбол, баскетбол, а также площадки для гимнастики, подвижных игр и отдыха, раздельно для младших и старших классов.

ГК "Ленстройтрест", будущая школа в голландском квартале "Янила"

В актовом зале на 495 человек – эстрада и техцентр для сценического оборудования, электромеханический занавес и кулисы, пульт управления техникой. А библиотека здесь стала настоящим современным медиацентром с делением читального зала на зоны, где мобильная мебель позволяет трансформировать пространство под разные задачи. Изучать языки и развивать речь ученики новой школы будут с комфортом, в специализированном лингафонном кабинете.

Проект школы также предусматривает создание безбарьерной среды для учащихся с ограниченными возможностями.

Появление современного учебного заведения очень важно для Янино – ее ждали с нетерпением, поскольку сейчас здесь функционирует только одна муниципальная школа, которая с трудом покрывает потребности жителей. ГК «Ленстройтрест» совместно с коллегами, участвующими в развитии этой локации, взяли строительство нового учреждения для всего района на себя. Плановый срок ввода объекта в эксплуатацию – лето 2021 года.

Справка о компании ГК «Ленстройтрест»

ЖК ЯНИЛА КАНТРИ, застройщик ООО "ЛСТ Девелопмент", проектная декларация на сайте www.6543210.ru/kvartaly/jaanila-country/

ЖК ЯНИЛА ДРАЙВ, застройщик ООО "ЛСТ Девелопмент", проектная декларация на сайте https://www.6543210.ru/kvartaly/yanila_drive/