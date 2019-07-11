Найти выход из тупика Рубинштейна. Барменам и жителям предложили заключить общественный договор

Рестораторы готовы платить за пользование общедомовым имуществом и просить своих посетителей воздерживаться от курения под окнами. Но пока жители непреклонны: сначала устраните нарушения закона.

Александр Коряков/Коммерсантъ

О том, что владельцы заведений и собственники помещений разрабатывают в кооперации со Смольным дорожную карту по урегулированию конфликта на главной барной магистрали Северной столицы, в ходе круглого стола «Фонтанки» 10 июля рассказал глава администрации Центрального района Петербурга Максим Мейксин. По его словам, на данный момент от инициативной группы предпринимателей поступил проект предложений. Его подписали 30 рестораторов, собственников квартир и жилых помещений.

Идея общественного договора базируется на зарубежном опыте. «Для нас улица Рубинштейна выглядит как проблемное место, где нужно организовать общественный договор. Во многих странах он формируется на экономических основаниях. Если кафе появляется в жилом доме, все будут только "за". Потому что плата за использование общедомового имущества позволяет уменьшить квартплату», – сказал Максим Мейксин.

Противостояние барменов и жителей улицы Рубинштейна начало нарастать по мере увеличения числа заведений. Накануне чемпионата мира по футболу рестораторы начали активно обживать не только помещения на первой линии, но и во дворах, и на вторых этажах. Собственники квартир недовольны: мол, заведения нарушают их покой громкой музыкой в ночное время, шумом, который устраивают пьяные посетители, а также курением под окнами. Союзника они нашли в этом году в лице Роспотребнадзора, после проверок которого ряд баров оказались вне закона.

Существующие санитарные правила дают ведомству основания закрыть практически любое заведение, прокомментировал совладелец SkyRest Group Александр Затуливетров. В качестве примера он привел требование использовать в качестве моющего средства ветошь: обычная губка будет нарушением. Совладелец «Анонимного общества усердных дегустаторов» Юрий Ялин напомнил, что СанПины также предписывают иметь отдельную раковину для мойки яиц. «Нормы писались для фабрик-кухонь на 1000 человек и не работают для небольших ресторанов», – возмущен он.

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Сейчас на уровне Минпромторга существует идея так называемой «регуляторной гильотины», в том числе в отношении СанПинов, но в целом тренд идет на ужесточение законодательства в сфере стрит-ретейла, рассказала Дарья Филина, руководитель практики «Недвижимость и строительство» бюро юридических стратегий Legal to Business. Кроме того, нормативы различных ведомств между собой зачастую не согласованы. К примеру, требования пожарной безопасности вступают в конфликт с требованием КГИОП по охране памятников. Так, в частности, для расширения проемов в соответствии с требованиями пожарной безопасности в историческом центре необходимо получение согласования КГИОП, однако получение такого согласования очень затруднено. Как указывает Дарья Филина, «либо предприниматель расширяет проем – и его штрафует КГИОП за нарушение законодательства об охране памятников истории и культуры, либо предпринимателя оштрафуют пожарные за несоблюдение требований пожарной безопасности».

Несовершенство законодательного регулирования и конкуренция требований различных органов между собой, среди прочего, открывают простор для деятельности профессиональных жалобщиков, которые занимаются потребительским экстремизмом, в том числе для получения своей выгоды. «Если так будет продолжаться, улица Рубинштейна вовсе не станет спокойной улицей. Просто на место закрывающихся предприятий придут маргинальные заведения, работающие без лицензии и без соблюдения СанПинов, требований пожарной безопасности и интересов жителей. Для нормальной работы заведений необходимы диалог между всеми заинтересованными сторонами и инициирование изменений в действующие нормативно-правовые акты, в том числе с учетом специфики застройки исторического центра», – прокомментировала Дарья Филина.

«По сути, проводят не проверки, а облавы», – прокомментировал собственник коммерческих помещений на улице Рубинштейна Александр Жаворонков реакцию госслужб на жалобщиков. «Жильцы проголосовали за кондиционеры. Но кто-то из соседнего дома пожаловался, пришла проверка, и нам пришлось заплатить 100 тысяч рублей штрафа», – сказал он. Правда, что именно помешало их согласованию с городом изначально, не уточнил.

По мнению Александра Затуливетрова, жалобщики не всегда ищут конкретной выгоды. «Это так называемый «эффект красных глаз»: когда у соседа жизнь чуть лучше, появляется желание сделать ему хуже, бывает и такое», – рассказал он.

Жители главной ресторанной улицы Петербурга вынуждены признать, что борьба такими методами не всегда приводит к желаемым результатам. Чтобы избежать закрытия, бары просто меняют юрлицо.

По уверениям главы Центрального района, город думает над тем, чтобы ответственность распространялась на конкретное заведение. Но, по мнению Дарьи Филиной, юридически оформить такие изменения в настоящее время будет проблематично. Кроме того, Смольный хочет защитить бизнес от потребительского экстремизма. Например, поменять регламент рассмотрения обращений на портале «Наш Санкт-Петербург», чтобы жаловаться могли только авторизированные пользователи и только те, кто сам живет в доме, в котором видит нарушения.

Но пока в законодательстве остаются пробелы, которые, с одной стороны, позволяют барам без зазрения совести смущать покой соседей, а жителям обрушивать на общепит волны проверок и, как следствие, штрафов. Единственная возможность выйти из тупика Рубинштейна — это сесть за стол переговоров, согласились участники дискуссии.

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Рестораторы уже подготовили свои предложения того, как не нарушать комфорт жителей. К примеру, предлагают дважды в день убирать территорию перед своим заведением, разместить таблички, призывающие посетителей не курить под окнами домов, просить клиентов не шуметь, а также разместить у себя кнопку экстренного вызова милиции, чтобы урезонить буянов, следует из документа, направленного инициативной группой в администрацию района.

Такой опыт уже есть, прокомментировал в ходе круглого стола Юрий Ялин. «Например, зимой мы объединились, чтобы расчистить улицу от снега», – сказал он. В числе подписавшихся под проектом общественного договора, к примеру, пиццерия «Искра», ресторары Duo Asia, Fiddlers Green, кафе «Рубинштейн» и другие.

Наконец, чтобы остаться на таком бойком месте, бизнес намерен создать некоммерческую организацию территориального управления, которая бы решала вопросы благоустройства, общественного порядка, разрешала конфликты между всеми обитателями барной улицы — собственниками квартир, коммерческих помещений и рестораторами. При этом участники инициативной группы просят администрацию выступить в качестве посредника, а также дать улице Рубинштейна статус свободной от курения улицы, вернуть урны и обеспечить патрулирование нарядами милиции.

Встречные требования выставили и жители. В списке, который получила инициативная группа рестораторов, содержится предложение закрыть все кафе во дворах и подвалах, а также со входом с общей лестничной клетки, убрать колонки с фасадов, а сами помещения оборудовать системами звукоизоляцией, прекратить работы летних веранд после 22.00. Но, как пояснил присутствовавший на круглом столе представитель собственников квартир Кирилл Полысаев, на диалог с рестораторами они пойдут только после того, как те устранят нарушения — как в части СанПинов, так в части перепланировок и пользования общедомовым имуществом.

К поиску выхода из тупика Рубиншейна готовы подключиться урбанисты, рассказала преподаватель градостроительных дисциплин РАНХиГС и жительница барной улицы Анастасия Козлова. Проект преобразований на барной магистрали подготовила архитектурная мастерская «Арт-Фасад»: сделать улицу комфортнее помогло бы ограничение движения (к примеру, разрешить проезд только автомобилям местных жителей и спецтранспорту). Также спецалисты предлагают выровнять проезжую часть и тротуары, добавить озеленения и малых архитектурных форм. Рекомендуют устроить и парковку для такси, установить график работы предприятий, который бы не нарушал покой жителей, а также стимулировать открытие заведений и другого профиля — аптек, пекарен, бытовых центров и так далее. Концепция не является окончательной, – лишь отправной точкой для диалога, подчеркнула Анастасия Козлова и предложила провести соцопросы и дискуссии с каждой заинтересованной группой в отдельности, и лишь потом начинать поиск общего решения.

Город готов подключиться к процессу, подчеркнул Максим Мейксин. По его словам, уже сейчас готовится ряд инициатив по совершенствованию законодательства. На уровне города есть планы усилить ответственность за нарушение общественного порядка. Также Смольный попросит у федеральных властей больше полномочий по установлению правил игры на своей территории. В частности, это позволило бы сделать улицу Рубинштейна свободной от курения зоной.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»