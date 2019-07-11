Итальянцы отказались от денег «Зенита». Петербуржцы готовы были заплатить 20 млн евро за защитника «Торино»

Футбольный клуб «Зенит» интересуется защитником «Торино» Лянко. Как сообщает 11 июля итальянский журналист Джанлука Ди Марцио, петербуржцы предложили туринцам 20 миллионов евро за 22-летнего бразильца, однако встретили отказ.

Отмечается, что ту же сумму предлагали «Рома» и «Аякс», но и им тоже было отказано. В прошедшем сезоне Лянко провел вторую половину сезона в аренде в «Болонье», где принял участие в 20 матчах и забил один гол. Портал transfermarkt.de оценивает защитника в 8 миллионов евро.

Ранее «Зенит» приобрел двух новичков – бразильца Дугласа Сантоса за 12 млн евро и россиянина Алексея Сутормина за 2 млн евро.