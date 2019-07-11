Начальник омской полиции ввязался в пьяную драку в Москве. Его противника увезли в больницу с травмой головы

В пьяную драку ввязался начальник управления МВД по Омску Алексей Меркушов в московском метро.

Об этом сообщает паблик «Омбудсмен полиции» 11 июля. Меркушова командировали в Академию управления МВД в качестве слушателя. Но начальник омской полиции подрался с машинистом вечером 10 июля в вестибюле станции метро «Каширская». Согласно данным паблика, оба участника конфликта были нетрезвыми. У пострадавшего машиниста Гоева диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб головы. У Меркушова врачи зафиксировали ушиб мягких тканей лица справа.

Издание «НГС55» со ссылкой на пресс-службу Академии управления МВД рассказало, что Меркушова уже отчислили. Сейчас материал проверки отправили в специальный отдел по расследованию преступлений на режимных объектах и метрополитене московского СК. В Омской области, по предварительным данным, также будут проводить служебное расследование.