«Просто не хватает цензурных слов». Зеленский предложил люстрировать высшее руководство страны

Президент Украины уверен, что необходимо ввести ограничения в отношении его предшественника, депутатов, прокурора, главы СБУ и других людей, которые могут быть связаны с прошлым режимом.

«Предлагаю в перечень должностей, попадающих под люстрацию, добавить: президента Украины, всех народных депутатов Украины, председателя Верховной рады, членов правительства, генерального прокурора, главу СБУ, глав Антимонопольного комитета и Фонда госимущества, глав Государственной фискальной службы и таможни, секретаря СНБО, руководство оборонных предприятий, которые занимали должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года», – заявил 11 июля Владимир Зеленский на видео, опубликованном на странице офиса президента в Facebook.

По его словам, критики говорили об отсутствии планов по проведению люстрации у нового режима. Зеленский опроверг это утверждение, предложив в подтверждение намерений усилить действие люстрации.

«Понимаю, это безнадежный диагноз. Бело-синие, красно-белые, оранжевые, бордовые, розовые... На самом деле они все одной масти. Им всем фиолетово», – рассказал глава государства, отметив, что у него «просто не хватает цензурных слов» при общении с чиновниками.

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Напомним, что люстрация (от lustratio – очищение посредством жертвоприношения) – это ограничения, которые вводятся в отношении старой власти и ее пособников. В российской истории под это понятие попадает, к примеру, хрущёвская десталинизация.