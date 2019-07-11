Авто Недвижимость Работа Арт-парк Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+13°C
/ Завтра: +15
$ 62.99р
71.01р
17:40 11.07.2019
Расширенный поиск

Происшествия
11.07.2019 17:31
Печать

«Лазаю через забор в соседский бассейн». Петербуржец рассказывает, как это – выживать в постапокалиптической Греции

«Лазаю через забор в соседский бассейн». Петербуржец рассказывает, как это – выживать в постапокалиптической Греции

Скриншот видео / YouTube.com

Семь человек погибли (шестеро туристов и один рыбак) и 108 получили ранения в результате урагана, обрушившегося на Халкидики накануне вечером, сообщает 11 июля местное агентство ERT. В районе объявили режим чрезвычайной ситуации. Все поезда остановлены, несколько районов остались без света. Читатель «Фонтанки» Илья, отдыхающий в Греции, рассказывает в Facebook о последствиях урагана. 

На всём полуострове нет электричества, из-за этого не работают заправки и водопроводные насосы. «Для бытовых нужд я лазаю через забор в не используемый соседский бассейн, в котором скопилось некоторое количество дождевой воды и лягушек. Спасает машина: в ней можно заряжать телефон и кипятить бутилированную воду автомобильным кипятильником. Мы, как чувствовали, и купили недавно аж две упаковки, итого 18 литров», – пишет Илья. 

«Лазаю через забор в соседский бассейн». Петербуржец рассказывает, как это – выживать в постапокалиптической Греции

Отовсюду раздается вой бензопил: расчищают дороги от упавших деревьев, со многих домов сорвало черепицу. «Многие пытаются уехать в Салоники, мы тоже пытались, но простояли час на трассе и развернулись: дорога одна, и она проходит через перешеек, который накрыло сильнее всего, там какая-то <…> на дороге до сих пор. Но в целом самое сложное уже, надеюсь, позади», – делится петербуржец. 

Реклама

Соцсети наводнены фотографиями и видео греческой непогоды. Здесь и град, и мощные разряды молний, и перевёрнутые машины, и разрушенные дома. 

 

Что касается двух погибших россиян, 38-летнего отца и 2-летнего сына, как выяснилось, на отдых они приехали из Ростова-на-Дону. Их придавило упавшее дерево. 

Иван с женой и тремя детьми приехал отдыхать в посёлке Неа Потидеа на полуостров Халкидики, пишут ростовские СМИ. Отец с маленьким сыном, видимо, пытались найти убежище от дождя под деревом, но дерево рухнуло и просто погребло их под собой. Когда их доставили в ближайшую клинику, врачи констатировали, что смерть наступила мгновенно, цитирует генконсула России в Салониках Александра Щербакова «Блокнот Ростов»

Трагедия случилась прямо перед отелем. Татьяна, ставшая свидетелем ЧП, подробно рассказала о случившемся на своей странице в соцсетях. Она сама вместе со своей дочерью ушли в отель буквально за пару минут до начала шторма.

«Мужчина и ребёнок с нашего отеля, все под нашими окнами, под этим деревом их вчера не стало из-за сильнейшего шторма. Мать с двумя старшими детьми искала их везде, искали все... Скорбим... Спасибо дочери, которая сказала: "Хватит гулять, идём спать". Зашли в номер, и через пять минут начался ужас», – написала женщина.

Всего в результате шторма погибли шестеро иностранцев. Кроме ростовчан, это двое румын и двое граждан Чехии. Седьмой погибший – рыбак, которого нашли в море. По прогнозу, ненастье продлится до субботы, 13 июля, и охватит Ионические острова, Пелопоннес, среднюю Грецию, Эвбей, восточные и южные острова Греции. 

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
Setl City
11.07.2019 16:42

ЖК «Зеленый квартал» аккредитован по программе военной ипотеки

Кредит предоставляет Банк «Санкт-Петербург». Предложение доступно клиентам «Петербургской Недвижимости».
Фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»
11.07.2019 15:06

В Группе «Эталон» поздравили 6000-го покупателя с начала 2019 года

11 июля в центральном офисе Группы «Эталон» поздравили 6000-го покупателя с начала 2019 года. «Юбилейными» покупателями стали Андрей и его супруга Виктория, которые приобрели квартиру в жилом комплексе BOTANICA, строящемся в Петроградском районе вблизи Ботанического сада.
ГК «Ленстройтрест»
11.07.2019 13:28

Коммерческие помещения в ЖК «Юттери» растут в цене

ГК «Ленстройтрест» повышает стоимость коммерческой недвижимости, расположенной на первых этажах жилых корпусов в финском квартале «Юттери». В зависимости от площади лота цена увеличится от 5 000 до 20 000 рублей за квадратный метр.
фото предоставлено компанией АО «Альфа-Банк»
11.07.2019 11:52

При поддержке Альфа-Банка построен рыболовный траулер стоимостью 33 млн евро

При поддержке Альфа-Банка построен первый из двух рыболовных морозильных траулеров ГК «ФЭСТ». Стоимость каждого судна — 33 млн евро, общий объем инвестиционного проекта — 66 млн евро. Объем предоставленного банком финансирования — 47 млн евро.
Setl City
11.07.2019 11:36

Setl Group построил новый участок Комендантского проспекта

Современную шестиполосную магистраль со светофорами, разметкой, знаками и велодорожками построил Setl Group в Приморском районе.
Группа ЦДС
11.07.2019 11:17

Группа ЦДС развивает улично-дорожную сеть в ЦДС «Московский»

К 15 августа в жилом комплексе ЦДС «Московский» будут завершены работы по созданию двух участков дорог протяженностью 260 м.
«АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»
11.07.2019 10:49

«Строительный трест» объявляет о результатах продаж по итогам первого полугодия 2019 года

В первом полугодии 2019 года продажи компании «Строительный трест» достигли 7,7 млрд рублей, что на 38% больше чем в январе-июне 2018 года. Общая доля сделок с использованием ипотеки составила 51%.
ГК «Полис Групп»
10.07.2019 17:21

Эксперты ГК «Полис Групп»: стоимость строительства в городе и области сравнялась

Норматив стоимости 1 кв. метра жилья в России на второе полугодие 2019 года составил 45,1 тыс. руб. Такие данные представил Минстрой. Соответствующий приказ опубликован в «Российской газете». Также в документе закреплен аналогичный показатель для каждого субъекта РФ на 3 квартал 2019 г.
«Главстрой Санкт-Петербург»
10.07.2019 16:10

«Главстрой Санкт-Петербург» предлагает новые программы беспроцентной рассрочки

«Главстрой Санкт-Петербург» представляет новые программы беспроцентной рассрочки на приобретение квартир. Вносить оплату можно в течение одного, трех или шести месяцев, а также до сдачи дома в эксплуатацию.
Группа ЦДС
10.07.2019 15:17

Группа ЦДС ввела в эксплуатацию корпус 1 ЦДС «Московский»

Группа ЦДС получила разрешение на ввод в эксплуатацию корпуса 1 жилого комплекса ЦДС «Московский». В ближайшее время на сайте застройщика будет размещен график осмотра квартир.
фото предоставлено СК ГАЙДЕ
10.07.2019 15:10

Спокойствие для всей семьи на воде и на суше – вместе с ГАЙДЕ

Традиционным партнером заплыва «Фонтанка-SUP» является СК ГАЙДЕ, обеспечившая страховой защитой всех участников, и принимавшая участие в самом заплыве в прошлом году.
Setl City
10.07.2019 14:58

«Петербургская Недвижимость» предложит инвесторам уникальные коммерческие помещения

Завтра, 11 июля, компания выпускает в продажу новые помещения для бизнеса в ЖК «Pulse на набережной». Благодаря продуманному архитектурному решению над ними отсутствуют жилые этажи.