«Лазаю через забор в соседский бассейн». Петербуржец рассказывает, как это – выживать в постапокалиптической Греции

Скриншот видео / YouTube.com

Семь человек погибли (шестеро туристов и один рыбак) и 108 получили ранения в результате урагана, обрушившегося на Халкидики накануне вечером, сообщает 11 июля местное агентство ERT. В районе объявили режим чрезвычайной ситуации. Все поезда остановлены, несколько районов остались без света. Читатель «Фонтанки» Илья, отдыхающий в Греции, рассказывает в Facebook о последствиях урагана.

На всём полуострове нет электричества, из-за этого не работают заправки и водопроводные насосы. «Для бытовых нужд я лазаю через забор в не используемый соседский бассейн, в котором скопилось некоторое количество дождевой воды и лягушек. Спасает машина: в ней можно заряжать телефон и кипятить бутилированную воду автомобильным кипятильником. Мы, как чувствовали, и купили недавно аж две упаковки, итого 18 литров», – пишет Илья.

Отовсюду раздается вой бензопил: расчищают дороги от упавших деревьев, со многих домов сорвало черепицу. «Многие пытаются уехать в Салоники, мы тоже пытались, но простояли час на трассе и развернулись: дорога одна, и она проходит через перешеек, который накрыло сильнее всего, там какая-то <…> на дороге до сих пор. Но в целом самое сложное уже, надеюсь, позади», – делится петербуржец.

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Соцсети наводнены фотографиями и видео греческой непогоды. Здесь и град, и мощные разряды молний, и перевёрнутые машины, и разрушенные дома.

Что касается двух погибших россиян, 38-летнего отца и 2-летнего сына, как выяснилось, на отдых они приехали из Ростова-на-Дону. Их придавило упавшее дерево.

Иван с женой и тремя детьми приехал отдыхать в посёлке Неа Потидеа на полуостров Халкидики, пишут ростовские СМИ. Отец с маленьким сыном, видимо, пытались найти убежище от дождя под деревом, но дерево рухнуло и просто погребло их под собой. Когда их доставили в ближайшую клинику, врачи констатировали, что смерть наступила мгновенно, цитирует генконсула России в Салониках Александра Щербакова «Блокнот Ростов».

Трагедия случилась прямо перед отелем. Татьяна, ставшая свидетелем ЧП, подробно рассказала о случившемся на своей странице в соцсетях. Она сама вместе со своей дочерью ушли в отель буквально за пару минут до начала шторма.

«Мужчина и ребёнок с нашего отеля, все под нашими окнами, под этим деревом их вчера не стало из-за сильнейшего шторма. Мать с двумя старшими детьми искала их везде, искали все... Скорбим... Спасибо дочери, которая сказала: "Хватит гулять, идём спать". Зашли в номер, и через пять минут начался ужас», – написала женщина.

Всего в результате шторма погибли шестеро иностранцев. Кроме ростовчан, это двое румын и двое граждан Чехии. Седьмой погибший – рыбак, которого нашли в море. По прогнозу, ненастье продлится до субботы, 13 июля, и охватит Ионические острова, Пелопоннес, среднюю Грецию, Эвбей, восточные и южные острова Греции.