Штрафстоянка для коров: в Челябинской области придумали способ борьбы с бесхозным скотом

Жителей города Аша в Челябинской области практически затерроризировали гуляющие сами по себе коровы. Районная администрация объявила о решительных мерах: бесхозных животных будут убирать с улиц, практически как неправильно припаркованные машины.

«В администрацию муниципалитета поступили сигналы от жителей города Аши о появлении бродячих коров во дворах многоквартирных домов. Животные поедали траву и кустарники с газонов, мусорных контейнеров, создавали затруднения горожанам», – говорится в сообщении администрации Ашинского муниципального района.

Проблему с отпущенным на самовыпас крупным домашним скотом не раз поднимали и в группе местной общественной организации «Гражданский патруль». В начале июля, например, одна из местных жительниц пожаловалась, что у подъезда дома корова боднула ее ребенка, уронив девочку на асфальт.

В администрации призвали владельцев животных «срочно обеспечить выгул скота за пределами жилой зоны города, в организованных стадах или под присмотром владельцев». А нарушителям пригрозили отправкой скота на «штрафстоянку»: бесхозных животных будут отлавливать и отвозить «во временное место хранения» МУП «Комсервис – АМР».

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Чтобы забрать животное, владельцу придется заплатить штраф в размере около 10 тысяч рублей за отлов и перевозку, а также до 1 тысячи рублей в сутки за его содержание.

Уже в ближайшие дни в администрации пообещали провести рейды по отлову бродячего скота.





