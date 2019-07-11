Зарплату выводили на сторонние фирмы. Собственники СМУ-303 предпочитали расплачиваться с кредиторами, а не с людьми

В Петербурге рассмотрят уголовное дело о невыплате зарплаты сотрудникам СМУ № 303. Их деньги уходили на потребности компании.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 11 июля, Василеостровский районный суд зарегистрировал уголовное дело в отношении гендиректора СМУ № 303 Виктора Мусихина. Он обвиняется в невыплате зарплаты и злоупотреблении полномочиями.

«По версии следствия, Мусихин с сентября 2018 года по апрель 2019-го не выплатил работникам 3,1 миллиона рублей. Достоверно зная, что ЗАО имеет задолженность по оплате труда, изготовил, подписал и организовал отправку в адрес нескольких юридических лиц писем о необходимости направлять денежные средства, причитающиеся ЗАО «СМУ № 303», на банковские счета кредиторов организации. Сумма переводов составила не менее 6,5 миллиона рублей», – говорится в сообщении пресс-службы.

Мусихин не признает злоупотребление.

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Это второе дело бизнесмена. В октябре 2018 года Василеостровский суд оштрафовал предпринимателя на 250 тысяч рублей в качестве меры уголовно-правового характера. Из обвинения следовало, что Мусихин не выплатил более 25 млн рублей.

Строительно-монтажное управление №303 побеждало на аукционах по реконструкции теплосетей, являлось генподрядчиком первой очереди строительства Индустриального парка в Марьино для «ё-мобилей», строило коллектор под Адмиралтейской набережной и перинатальный центр в Петрозаводске.